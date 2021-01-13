Коалиция сохранится, а в Эстонии будет первая женщина-премьер?

Сегодня ночью ЦП провела кризисное совещание, в конце которого из совещательной политики вышли с радостными лицами. Юри Ратас и Майлис Репс якобы отходили из помещений фракции на целый час. Что они обсуждали – пока не известно.

Если бы сегодня ночью ЦП обсудила с партнерами по коалиции и решила сменить человека на посту премьер-министра, этот план был бы возможен, в этом случае сохранилась бы действующая коалиция. То же самое те же партии осуществили после выборов в Рийгикогу, когда реформистов потеснили с трона.

Сейчас шепчутся, что в качестве нового премьер коалиция рассматривает Майлис Репс. Говорят также, что шла речь об открытии коалиционного соглашения.

Пару часов назад Март Хельме сообщил, что их партия, ERE, останется у власти. Министр финансов Мартин Хельме не исключил в интервью ERR, что коалиция сохранится.

До инфочаса Рийгикогу, который до сих пор идет, за закрытыми дверями между собой совещались Майлис Репс, Танель Кийк и Юри Ратас.

Председатель Партии реформ Кая Каллас написала в Твиттере следующее: «Партия реформ прилагает усилия, чтобы сформировать новое действующее правительство, но я бы не стала недооценивать желание коалиционных партий любой ценой остаться. Правительство пало, но коалиция, увы, пока сохраняется».