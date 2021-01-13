Ср, 13.01.2021
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Мартин Хельме
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  • Стала известна новая дата боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом
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Стала известна новая дата боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом

Александр Поветкин.

ФОТО: Alan Stanford/imago images / Focus Images

Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом должен пройти 6 марта, сообщает портал BoxingScene.com со ссылкой на заявление промоутера Эдди Хирна.

Ожидается, что официально дата поединка, который пройдет в Великобритании, будет объявлена в пятницу. По всей вероятности, бой состоится без зрителей.

В конце августа в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав временный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе и титул WBC Diamond. Предусмотренный контрактом реванш был запланирован на 21 ноября, однако позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом.

Поветкин полностью восстановился и во вторник вместе со своей командой вылетел в Геленджик, где проведет первый этап подготовки к бою.

В активе 41-летнего Русского витязя 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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