Картина дня: правительственный кризис, обыски в мэрии Таллинна и более 800 новых зараженных
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 января.
После того, как Государственная прокуратура предъявила подозрения в коррупции ряду лиц и Центристской партии, ее лидер, премьер-министр Юри Ратас сообщил о своем решении уйти в отставку. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6793 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 855, то есть 12,6% от общего количества. Читать далее...
Премьер-министр Юри Ратас после часового заседания правления Центристской партии в Рийгикогу подтвердил, что уходит в отставку из-за подозрительных финансовых дел в Porto Franco. Он также считает, что было бы разумно, чтобы голосование по вопросу референдума в среду не состоялось. Читать далее...
Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что ее партия хочет сформировать действующее правительство, но она не недооценивает желание нынешней коалиции, несмотря на отставку премьер-министра, продолжить сотрудничество в прежнем составе. Читать далее...
По словам члена Центристской партии Майлис Репс, при формировании новой правительственной коалиции они предпочитают союз с Партией реформ и "Отечеством". В этом случае премьер-министром станет Кая Каллас, лидер Партии реформ. Читать далее...
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщил, что не даст проекту Porto Franco обещанный кредит в размере 63 млн евро в связи с коррупционным скандалом. Читать далее...
В пресс-конференции Таллиннской горуправы на русском языке, которая прошла сегодня, приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
Коррупционный скандал вокруг Porto Franco завершился отставкой премьер-министра Юри Ратаса и развалом правящей коалиции. Легко ли центристам будет вспомнить, как жить в оппозиции? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Центристской партии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. Смотрите интервью в повторе!
Во время инфочаса Рийгикогу на вопросы депутатов отвечали премьер-министр Юри Ратас, министр образования Яак Ааб и министр окружающей среды Райн Эплер. Читать далее...
У жителей Эстонии в нынешней кризисной ситуации нет времени ждать истечения формальных сроков, и я уже сегодня сделаю главе Партии реформ Кае Каллас предложение стать кандидатом на пост премьер-министра и приступить к формированию нового действующего правительства, сказала президент Керсти Кальюлайд на проведенной в Кадриорге пресс-конференции. Читать далее...
Бывший министр внутренних дел, ныне депутат Рийгикогу Март Хельме верит, что несмотря на развал правительства EKRE все-таки останется у власти. Читать далее...
В пансионате Мяннику в деревне Аа в Ида-Вирумаа, который сгорел минувшей ночью, продолжают работать спасатели, в том числе следователи. Из более наиболее пострадавшей части здания, где полностью сгорел мансардный этаж, едва заметно идет дым. Участок дороги вдоль сгоревшего пансионата перекрыт полицией, местных жителей отправляют в объезд. Читать далее...
Сегодня заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель отдела услуг первичной помощи Кюлли Фридеманн приняли участие в пресс-конференции и рассказали о ситуации с распространением коронавируса. Читать далее...
По словам руководителя фонда «В защиту семьи и традиции» (SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, SAPTK) Варро Вооглайда, символично, что премьер-министр, с самого начала выступавший против референдума о браке, уходит в отставку именно в тот день, когда в Рийгикогу должно было состояться самое важное голосование по проведению этого референдума. Читать далее...
Сообщивший о своей отставке премьер-министр Юри Ратас, выйдя от президента Керсти Кальюлайд, сказал, что сегодняшнее решение — это единственно возможный шаг. Читать далее...
Таллиннская горуправа одобрила сегодня предназначенные для городских договорных партнеров и предпринимателей меры помощи для того, чтобы смягчить негативное влияние обусловленных эпидемией коронавирусной инфекции ограничений. Читать далее...
Сегодня в Эстонию прибыла первая партия вакцины от коронавируса компании Moderna - 1200 доз. На сегодняшний день в стране вакцинировано 13 338 человек. В ближайшие недели продолжится вакцинация в домах призрения и отделениях сестринской помощи, также продолжается вакцинация работников сферы здравоохранения. Читать далее...