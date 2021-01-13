Картина дня: правительственный кризис, обыски в мэрии Таллинна и более 800 новых зараженных

Блог, фото 〉 Премьер-министр Юри Ратас ушел в отставку

После того, как Государственная прокуратура предъявила подозрения в коррупции ряду лиц и Центристской партии, ее лидер, премьер-министр Юри Ратас сообщил о своем решении уйти в отставку. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 855 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6793 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 855, то есть 12,6% от общего количества. Читать далее...

Правительство Эстонии рухнуло: премьер-министр Юри Ратас уходит в отставку

Премьер-министр Юри Ратас после часового заседания правления Центристской партии в Рийгикогу подтвердил, что уходит в отставку из-за подозрительных финансовых дел в Porto Franco. Он также считает, что было бы разумно, чтобы голосование по вопросу референдума в среду не состоялось. Читать далее...

Кая Каллас: я не вижу особых возможностей формировать правительство с EKRE

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что ее партия хочет сформировать действующее правительство, но она не недооценивает желание нынешней коалиции, несмотря на отставку премьер-министра, продолжить сотрудничество в прежнем составе. Читать далее...

Майлис Репс: Центристская партия хочет союз с Партией реформ и "Отечеством"

По словам члена Центристской партии Майлис Репс, при формировании новой правительственной коалиции они предпочитают союз с Партией реформ и "Отечеством". В этом случае премьер-министром станет Кая Каллас, лидер Партии реформ. Читать далее...

Последствия скандала: Европейский банк отказался от выдачи кредита проекту Porto Franco

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщил, что не даст проекту Porto Franco обещанный кредит в размере 63 млн евро в связи с коррупционным скандалом. Читать далее...

В Таллиннской мэрии тоже прошли обыски и допросы

В пресс-конференции Таллиннской горуправы на русском языке, которая прошла сегодня, приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Вадим Белобровцев: признавать свою вину партии пока не в чем

Коррупционный скандал вокруг Porto Franco завершился отставкой премьер-министра Юри Ратаса и развалом правящей коалиции. Легко ли центристам будет вспомнить, как жить в оппозиции? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Центристской партии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. Смотрите интервью в повторе!

Инфочас Рийгикогу: не хотят ли депутаты что-то спросить у министров?

Во время инфочаса Рийгикогу на вопросы депутатов отвечали премьер-министр Юри Ратас, министр образования Яак Ааб и министр окружающей среды Райн Эплер. Читать далее...

Президент предложит Кае Каллас сформировать новое правительство