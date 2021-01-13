Ого! ⟩ Продается просторная отремонтированная квартира на улице Виру в Таллинне
В самом центре Старого города продается уникальная квартира, где воедино слились старое и новое, рассказывает Kodustiil.
В самом центре Старого города продается уникальная квартира, где воедино слились старое и новое, рассказывает Kodustiil.
Имеющая длинную и славную историю квартира площадью 110,4 м2 находится на третьем этаже построенного в XVII веке четырехэтажного дома.
Исторический дом полностью реновирован: заменены крыша и система водопровода, обновлены фасад и подъезд. Вход в подъезд из закрытого внутреннего двора.
Расположенная на третьем этаже квартира состоит из просторной прихожей со встроенным стенным шкафом, большой кухни, просторной гостиной, двух спален, гардеробной, ванной комнаты, душевой и дровяной бани. В квартире газовое отопление. Коммунальные расходы в этом доме составляют 190 евро в месяц.
Ознакомиться с новым предложением и посмотреть другие фотографии квартиры можно на портале недвижимости City24.