Ого! ⟩ Продается просторная отремонтированная квартира на улице Виру в Таллинне

Имеющая длинную и славную историю квартира площадью 110,4 м2 находится на третьем этаже построенного в XVII веке четырехэтажного дома.

Квартира в Старом городе. ФОТО: City24

Исторический дом полностью реновирован: заменены крыша и система водопровода, обновлены фасад и подъезд. Вход в подъезд из закрытого внутреннего двора.

Квартира в Старом городе. ФОТО: City24

Расположенная на третьем этаже квартира состоит из просторной прихожей со встроенным стенным шкафом, большой кухни, просторной гостиной, двух спален, гардеробной, ванной комнаты, душевой и дровяной бани. В квартире газовое отопление. Коммунальные расходы в этом доме составляют 190 евро в месяц.

Квартира в Старом городе. ФОТО: City24