Ср, 13.01.2021
Керсти Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки. Мартин Хельме
Мартин Хельме
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  • Продается просторная отремонтированная квартира на улице Виру в Таллинне
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Ого! ⟩ Продается просторная отремонтированная квартира на улице Виру в Таллинне

Квартира в Старом городе.

ФОТО: City24

В самом центре Старого города продается уникальная квартира, где воедино слились старое и новое, рассказывает Kodustiil

Имеющая длинную и славную историю квартира площадью 110,4 м2 находится на третьем этаже построенного в XVII веке четырехэтажного дома. 

Квартира в Старом городе.

ФОТО: City24

Исторический дом полностью реновирован: заменены крыша и система водопровода, обновлены фасад и подъезд. Вход в подъезд из закрытого внутреннего двора. 

Квартира в Старом городе.

ФОТО: City24

Расположенная на третьем этаже квартира состоит из просторной прихожей со встроенным стенным шкафом, большой кухни, просторной гостиной, двух спален, гардеробной, ванной комнаты, душевой и дровяной бани. В квартире газовое отопление. Коммунальные расходы в этом доме составляют 190 евро в месяц.

Квартира в Старом городе.

ФОТО: City24

Ознакомиться с новым предложением и посмотреть другие фотографии квартиры можно на портале недвижимости City24

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