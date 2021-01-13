Хельме: центристы хотят начать все с чистого листа

После отставки Ратаса переговоры со стороны ЦП возглавляет бывший министр образования и науки Майлис Репс. Ее первым пожеланием было создание новой коалиции с Партией реформ и «Отечеством», которую возглавляла бы Кая Каллас.

По словам Хельме, утром поступили сигналы, что нынешняя коалиция работала и это может продолжаться. «А потом другие партии провели свои совещания, и я понимаю, что у центристской фракции сформировалась такая позиция, что с отставкой премьера площадка расчищена, коалиции больше нет, и они взвешивают все варианты».

Хельме продолжил: «Естественно, это означает новые коалиционные переговоры, но в данный момент я не могу больше вмешиваться».

Есть ли у нынешней коалиции еще надежда устоять, Хельме посоветовал спросить у других коалиционных партнеров. «У них собрания длились больше часа. Но эти сообщения были амбивалентными – с одной стороны они никому «не сказали», с другой – никому не сказали «да»».

Разочарован ли Хельме? «Конечно, всегда следует учитывать, что в каждой фракции внутри своя логика и своя аргументация. После утреннего собрания мы разошлись с пониманием того, что теперь необходимо измерить температуру во фракциях».