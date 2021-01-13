Снежная буря стала проверкой готовности фирм по уборке дорог

Каковы требования к зимнему уходу за дорогами государственного значения?

Наивысший уровень состояния

Высший уровень состояния делится на два: 3+ и 3. Протяженность дорог со статусом 3+ составляет 1638 км, а со статусом 3+ - 1649 км.

Это главные шоссейные дороги страны Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Таллинн-Пярну-Икла, а также вспомогательные дороги с более интенсивным движением и несколько проселочных дорог с высокой интенсивностью движения.

Требования:

Дорожное покрытие или, по крайней мере, колея от шин свободны от снега и льда.

Уборка снега проводится не позднее, чем в течение 5 часов после окончания снегопада или метели.

Критическая толщина рыхлого снега не должна превышать 4 см, толщина мокрого снега - 2 см.

Действия по борьбе с гололедицей проводятся при уровне 3+ не позднее, чем через 2 часа, а при уровне 3 не позднее, чем через 4 часа после образования гололедицы.

Средний уровень состояния

На среднем уровне или уровне состояния 2 насчитывается 4490 км дорог с твердым покрытием. На этом уровне поддерживается большинство вспомогательных дорог и некоторые второстепенные дороги с интенсивным движением.

Требования:

Меры борьбы с гололедицей выполняются, но дороги не обязательно должны быть чистыми от снега и льда.

Уборка снега производится не позднее, чем в течение 12 часов после окончания снегопада или метели.

Толщина рыхлого снега не должна превышать 8 см, толщина мокрого снега 4 см.

Меры борьбы с гололедицей осуществляются не позднее, чем через 8 часов после появления гололедицы.

Самый низкий уровень 1

Таких государственных дорог - 8828 км, или подавляющее большинство.

Требования:

Меры борьбы с гололедицей выполняются, но дороги не обязательно должны быть чистыми от снега и льда.

Уборка снега производится не позднее, чем в течение 24 часов после окончания снегопада или метели.

Толщина рыхлого снега не должна превышать 10 см, толщина мокрого снега - 5 см.

Меры борьбы с гололедицей осуществляются не позднее, чем в течение 12 часов после появления гололедицы.