Ср, 13.01.2021
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Индрек Саар
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Снежная буря стала проверкой готовности фирм по уборке дорог

Техника не справляется из-за выпавшего ночью снега. Фото иллюстративное.

ФОТО: Brett Carlsen / AFP / Scanpix

Cнежная буря, обещанная вчера метеорологической службой, в большинстве уездов оказалась более скромной, чем ожидалось, но все равно легла тяжелым бременем на работников фирм по уходу за дорогами. По данным Транспортного департамента, в целом их договорные партнеры справились с первым серьезным испытанием, пишет Postimees.

По словам директора отдела по уходу за дорогами Транспортного департамента Райдо Рандмаа, они были готовы даже к еще более сложным погодным условиям. «В понедельник вечером мы опасались худшего. Прогнозируемые значения скорости ветра были довольно пугающими. Мы думали, что в качестве отягчающего фактора деревья могут упасть на дороги. К счастью, погода была немного мягче и на деле все оказалось не так страшно. Но, конечно, партнеры работали почти на полную мощность».

Рандмаа остался доволен тем, как службы справились с первым зимним штормом. "Если говорить об основных шоссейных дорогах, я думаю, что у партнеров все получилось. На проселочные дороги нам дали больше времени, и уборка снега еще идет. Фактически, уже начались новые круги уборки, многие будут работать всю ночь", - сказал Рандмаа Postimees вчера около 18 часов.

Работники по обслуживанию дорог, которые разговаривали с Postimees, также заявили, что обслуживание второстепенных дорог часто является более сложной задачей, чем обслуживание основных дорог. Основная проблема - гололедица. «Соль подобна сахару в кофе: если его не размешать, он не окажет влияния на вкус. В случае с солью перемешивать ее должен транспортный поток. Сыплем соль, но метель охлаждает почву, и метод не работает, если машины не ездят. Надеюсь, участники дорожного движения это понимают. Мы делаем все, что можем, но местами может быть скользко».

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ФОТО: Elmo Riig

Рандмаа подтверждает, что Транспортный департамент постоянно следит за ситуацией. «В нашей системе GPS можно видеть местоположение всех уборочных автомобилей наших партнеров по обслуживанию дорог. Мы точно знаем, куда они движутся, в котором часу они начинают, в котором заканчивают. Кроме того, у нас также есть виртуальный дневник, где мы можем оставлять сообщения друг другу», - объясняет генеральный директор.

Кроме того, в каждом уезде есть специалист, который отвечает за содержание государственных шоссейных дорог в его районе. «Он ездит по дорогам, смотрит на ситуацию. Он также обменивается оперативной информацией с партнером и проверяет, что все было сделано в соответствии с договором. На выходные мы заключили договор с частным партнером, который при необходимости проведет дополнительную проверку, если у нас окажется недостаточно ресурсов».

Несмотря на уход, дороги бывают скользкими.

ФОТО: Erakogu

Но каким бы мощным ни был автопарк, в некоторых случаях против природы не попрешь. Тогда, по словам Рандмаа, на помощь приходят исключения. «На самом деле, если погодные условия станут очень тяжелыми, возможно, что партнер по техническому обслуживанию обратится к нам, чтобы сообщить о сложных погодных условиях», - говорит Рандмаа. Вчера вечером, однако, этого никто не просил.

«Это исключение может быть рассмотрено только в том случае, если наш заказчик и партнер по обслуживанию вместе проанализируют, насколько сложны эти погодные условия. Для этого должен быть сильный снегопад и довольно сильный ветер, - объясняет Рандмаа. - Только тогда будет возможность вообще ходатайствовать об этом исключении».

Каковы требования к зимнему уходу за дорогами государственного значения?

Наивысший уровень состояния

Высший уровень состояния делится на два: 3+ и 3. Протяженность дорог со статусом 3+ составляет 1638 км, а со статусом 3+ - 1649 км.

Это главные шоссейные дороги страны Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Таллинн-Пярну-Икла, а также вспомогательные дороги с более интенсивным движением и несколько проселочных дорог с высокой интенсивностью движения.

Требования:

Дорожное покрытие или, по крайней мере, колея от шин свободны от снега и льда.

Уборка снега проводится не позднее, чем в течение 5 часов после окончания снегопада или метели.

Критическая толщина рыхлого снега не должна превышать 4 см, толщина мокрого снега - 2 см.

Действия по борьбе с гололедицей проводятся при уровне 3+ не позднее, чем через 2 часа, а при уровне 3 не позднее, чем через 4 часа после образования гололедицы.

Средний уровень состояния

На среднем уровне или уровне состояния 2 насчитывается 4490 км дорог с твердым покрытием. На этом уровне поддерживается большинство вспомогательных дорог и некоторые второстепенные дороги с интенсивным движением.

Требования:

Меры борьбы с гололедицей выполняются, но дороги не обязательно должны быть чистыми от снега и льда.

Уборка снега производится не позднее, чем в течение 12 часов после окончания снегопада или метели.

Толщина рыхлого снега не должна превышать 8 см, толщина мокрого снега 4 см.

Меры борьбы с гололедицей осуществляются не позднее, чем через 8 часов после появления гололедицы.

Самый низкий уровень 1

Таких государственных дорог - 8828 км, или подавляющее большинство.

Требования:

Меры борьбы с гололедицей выполняются, но дороги не обязательно должны быть чистыми от снега и льда.

Уборка снега производится не позднее, чем в течение 24 часов после окончания снегопада или метели.

Толщина рыхлого снега не должна превышать 10 см, толщина мокрого снега - 5 см.

Меры борьбы с гололедицей осуществляются не позднее, чем в течение 12 часов после появления гололедицы.

По словам Рандмаа, дороги в тендере по уходу разделены в соответствии с требованиями. «Мы также указали в договорах минимальный размер автопарка, но на самом деле мы по-прежнему оцениваем работу партнера по техническому обслуживанию на основе того, способен ли он выполнять требования к состоянию дороги или нет».

Что происходит, если  Транспортный департамент обнаруживает, что требования не были выполнены? «Если мы все-таки постановили, что, например, снег должен быть убран в течение пяти часов, а этого не было сделано, сразу последует денежный штраф. Мы санкционируем такие ситуации, и время от времени такое случается. Размер штрафа зависит от степени дорожной опасности нарушения», - говорит Рандмаа.

По его словам, штрафы достаточно мотивируют, поэтому не было замечено, чтобы кто-то игнорировал уборку, предпочтя заплатить штраф. "Скорее, мы видели, что, когда мы наложили штраф, партнер по уходу был очень расстроен и немного зол. Следовательно, им это не нравится".

Обеспечивают ли требования закупок надлежащее качество содержания зимних дорог? «В настоящее время мы удовлетворены нашими условиями. Мы сравнили наши потребности в уходе с Финляндией и Швецией, а также с Латвией и Литвой. И мы ничем не уступаем Финляндии и Швеции. Наши требования уже находятся на таком уровне, что сильнее закрутить гайки невозможно. Если сделать скорость реагирования еще выше, это стало бы экономически невыгодным. Эти машины просто стояли бы у стены».

В каких регионах Транспортный департамент в наибольшей степени доволен работами по уборке дорог? «У нас 17 договорных партнеров, срок действия этих договоров составляет от четырех до пяти лет. По уровню ухода уезды очень схожи. Я бы не сказал, что где-то есть более высокие стандарты, чем в остальных местах. Конечно, в Харьюмаа просто много участников дорожного движения, и поэтому здесь также более высокий уровень состояния, что требует большего автопарка и объема обслуживания», - говорит генеральный директор.

Однако водители жалуются, что когда идет снег, на дорогах не видно снегоуборочных плугов до самого окончания снегопада. «Фактически, это предположение опровергается одним из условий в требованиях к состоянию дорог - это максимальная толщина снежного покрова. Оно обязывает действовать быстро, как того требует время. Часто они просто не могут дожидаться окончания снегопада... Если идет сильный снегопад, все равно нужно немедленно выходить», - парирует Рандмаа.

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