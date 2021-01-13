Снежная буря стала проверкой готовности фирм по уборке дорог

Каковы требования к зимнему уходу за дорогами государственного значения?
Наивысший уровень состояния
Высший уровень состояния делится на два: 3+ и 3. Протяженность дорог со статусом 3+ составляет 1638 км, а со статусом 3+ - 1649 км.
Это главные шоссейные дороги страны Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Таллинн-Пярну-Икла, а также вспомогательные дороги с более интенсивным движением и несколько проселочных дорог с высокой интенсивностью движения.
Требования:
Дорожное покрытие или, по крайней мере, колея от шин свободны от снега и льда.
Уборка снега проводится не позднее, чем в течение 5 часов после окончания снегопада или метели.
Критическая толщина рыхлого снега не должна превышать 4 см, толщина мокрого снега - 2 см.
Действия по борьбе с гололедицей проводятся при уровне 3+ не позднее, чем через 2 часа, а при уровне 3 не позднее, чем через 4 часа после образования гололедицы.
Средний уровень состояния
На среднем уровне или уровне состояния 2 насчитывается 4490 км дорог с твердым покрытием. На этом уровне поддерживается большинство вспомогательных дорог и некоторые второстепенные дороги с интенсивным движением.
Требования:
Меры борьбы с гололедицей выполняются, но дороги не обязательно должны быть чистыми от снега и льда.
Уборка снега производится не позднее, чем в течение 12 часов после окончания снегопада или метели.
Толщина рыхлого снега не должна превышать 8 см, толщина мокрого снега 4 см.
Меры борьбы с гололедицей осуществляются не позднее, чем через 8 часов после появления гололедицы.
Самый низкий уровень 1
Таких государственных дорог - 8828 км, или подавляющее большинство.
Требования:
Меры борьбы с гололедицей выполняются, но дороги не обязательно должны быть чистыми от снега и льда.
Уборка снега производится не позднее, чем в течение 24 часов после окончания снегопада или метели.
Толщина рыхлого снега не должна превышать 10 см, толщина мокрого снега - 5 см.
Меры борьбы с гололедицей осуществляются не позднее, чем в течение 12 часов после появления гололедицы.
По словам Рандмаа, дороги в тендере по уходу разделены в соответствии с требованиями. «Мы также указали в договорах минимальный размер автопарка, но на самом деле мы по-прежнему оцениваем работу партнера по техническому обслуживанию на основе того, способен ли он выполнять требования к состоянию дороги или нет».
Что происходит, если Транспортный департамент обнаруживает, что требования не были выполнены? «Если мы все-таки постановили, что, например, снег должен быть убран в течение пяти часов, а этого не было сделано, сразу последует денежный штраф. Мы санкционируем такие ситуации, и время от времени такое случается. Размер штрафа зависит от степени дорожной опасности нарушения», - говорит Рандмаа.
По его словам, штрафы достаточно мотивируют, поэтому не было замечено, чтобы кто-то игнорировал уборку, предпочтя заплатить штраф. "Скорее, мы видели, что, когда мы наложили штраф, партнер по уходу был очень расстроен и немного зол. Следовательно, им это не нравится".