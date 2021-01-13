Подозреваемого в убийстве взяли под стражу

"На основании доказательств, собранных в первые дни, мужчина подозревается в том, что неоднократно ударил ножом своего знакомого после пьяного спора. Пострадавший скончался от полученных травм. Пострадавший умер от полученных травм. Как и во многих других случаях насилия, злоупотребление алкоголем играет важную роль в этом деле", - сказала прокурор Терье Алексашин.

"Поскольку подозреваемый является алкозависимым и в прошлом также совершал насильственные действия, прокуратура считает крайне необходимым арестовать его с целью предотвращения новых преступлений", - пояснил прокурор.

Подозреваемый ранее был осужден за совершение уголовного преступления, включая акты насилия и поджог. Он был освобожден из тюрьмы в 2018 году. Подозреваемый сам сообщил о преступлении и признался, что наносил жертве удары ножом.

В ходе расследования уголовного дела также выясняются обстоятельства пожара в доме подозреваемого в ту же ночь. По предварительной информации, мужчина мог сам поджечь дом.

Уголовное производство ведет Лыунаская префектура, следствием руководит Лыунаская окружная прокуратура.