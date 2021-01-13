Галерея ⟩ Автобусные компании протестовали на Тоомпеа. Никто из правительства к ним не вышел

"Польза сегодня была такая, что мы встретились с автобусными перевозчиками и создали недоходную организацию, через которую мы сможем совместно действовать и передавать свои сообщения, а не так, что каждый сам по себе», - сказала Грета Таммелехт, акционер Alltours OÜ и председатель правления компании на протяжении почти 20 лет. Она добавила, что, к сожалению, сегодняшняя демонстрация была омрачена темами дня, и никто с Тоомпеа не вышел поговорить с ними.

«Но мы отправили обращение и надеемся, что попали в общую картину с этим посланием», - сказала Таммелехт.

«Почему государство не поддерживает автобусные компании одинаково? Почему международные нерегулярные перевозчики не считаются важным связующим звеном между различными поставщиками туристических услуг и клиентом?» - спрашивают транспортные компании в обращении, направленном министрам и Рийгикогу.

С остановкой туристических услуг проблемы возникли и компаний, осуществляющих нерегулярные заказные рейсы, но никаких мер поддержки для них не предусмотрено.

По словам представителей компаний, деятельность автобусных компаний приостановлена ​​уже восемь месяцев, потому что закрыты границы, а местные поездки для туристов, предприятий и детских учреждений правительство строго не рекомендует.

В сентябре, чтобы обеспечить устойчивость эстонского туристического сектора, правительство решило поддержать компании, которые по-прежнему больше всего страдают от различных ограничений, включая компании cектора гостиничных услуг, достопримечательности, поставщиков туристических услуг, гидов, организаторов конференций, туроператоров и операторов регулярных международных перевозок.

«Очень жаль, что было принято решение исключить из этого списка автобусные компании, которые предлагают внутренние и международные заказные услуги», - говорится в письме. Вместо этого была оказана поддержка международным пассажирским линиям, не связанным с туризмом.

Ситуация сложная

Таммелехт признала, что ситуация для компаний становится все более сложной. Их фирма Alltours - крупная компания, у которой в лизинге находятся 16 новых автобусов, и лизинговые платежи требуют оплаты.

К счастью, лизинговая компания пошла им навстречу, и, по словам Таммелехт, они взяли ссуду под гарантию MES на оплату лизинговых платежей, что поможет им продержаться до июля. Однако для многих небольших компаний с 1-2 автобусами ситуация более сложная, потому что лизинговые компании не cогласны идти на встречу, и от компаний требуются дополнительные гарантии: в опасности оказываются дома предпринимателей.