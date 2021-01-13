Урмас Сыырумаа о Porto Franco: если люди адекватны, такого не может быть

Нереально, что кто-то, кто находился под следствием по делу о взяточничестве, предлагает миллион тому, кто был связан с аналогичными обвинениями. «Мой мозг просто оказывается в это верить. Это нереально, - удивляется Сыырумаа — Сами представьте: если вы подозреваемый и кто-то приходит к вам с такими разговорами, сделаете ли вы это? Если люди адекватны, таких вещей не может быть».

«Как Хиллар Тедер мог пойти на такое? Даже если корысть велика, ты не можешь этого делать, ведь тебя же посадят», - продолжил Сыырумаа.

Сыырумаа, который на протяжении многих лет жертвовал партиям крупные суммы, заверил, что делал это не с целью получения выгоды, а лишь потому, что поддержка заложена в его характере: «Если где-то возникали подобные разговоры, я всегда отказывался от любых предложений. И благодаря этому могу ходить с высоко поднятой головой».

Как события будут развиваться дальше? По оценке Сыырумаа, скорее всего, судебное разбирательство затянется на четыре-пять лет, а у журналистов будет прекрасная долгоиграющая тема для сборов кликов.

Сыырумаа считает, что на местные выборы и результаты Центристской партии события последних дней не повлияют. «В памяти это все останется на полгода, а к тому времени появятся новые темы. На местные выборы все пойдут гордо, ведь ключевые герои — Юри Ратас и Михаил Кылварт — чисты. Все будет, как прежде», - уверен предприниматель.

Сыырумаа всегда высоко ценил Ратаса как руководителя государства. «В нынешней ситуации, когда в мире царят коронавирус и злоба, мы по-прежнему нуждаемся в главе правительства», - сказал он. Если бы не было Ратаса, из-за разногласий Эстония все равно была бы разделена на части на основании убеждений.