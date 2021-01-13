В тартуских школах возобновляется контактное обучение
С 18 января ученики тартуских школ вернутся к контактному обучению, пишет Rus.ERR.
С 18 января ученики тартуских школ вернутся к контактному обучению, пишет Rus.ERR.
По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, предложение кризисной команды продолжить контактное обучение со следующей недели в среду обсудили и с директорами школ.
В учебных заведениях придется обеспечить рассредоточенность учащихся. В случае необходимости школа может проводить дни электронного обучения. Каким будет точный порядок учебного процесса – решать руководству школ.