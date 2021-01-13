Ср, 13.01.2021
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Индрек Саар
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В тартуских школах возобновляется контактное обучение

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

С 18 января ученики тартуских школ вернутся к контактному обучению, пишет Rus.ERR.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, предложение кризисной команды продолжить контактное обучение со следующей недели в среду обсудили и с директорами школ.

В учебных заведениях придется обеспечить рассредоточенность учащихся. В случае необходимости школа может проводить дни электронного обучения. Каким будет точный порядок учебного процесса – решать руководству школ.

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