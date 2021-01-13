Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech

В указанной партии - 4680 доз вакцины против COVID-19, по 2340 доз вакцины для Каунасского и Паневежского регионов.

Ранее на пресс-конференции канцлер Минздрава Юргита Гребенковене сообщила, что вакцины BioNTech и Pfizer должны храниться в морозильных камерах, поддерживающих температуру 70 градусов ниже нуля.

Минздрав незамедлительно проинформировал координатора о временной приостановке вакцинации этой партией препаратов. Государственному агентству по контролю за лекарствами (ГАКЛ) поручено проверить, не повлияли ли на вакцину колебания температуры во время транспортировки.

Данные о нарушении требований транспортировки вакцины предоставлены также представителю Pfizer в Литве.