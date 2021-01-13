Ср, 13.01.2021
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Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech

Pfizer-BioNTechi Covid-19 vaktsiin.

ФОТО: Erakogu

Минздрав Литвы в среду получил информацию, что во вторник могла быть повреждена температурная цепь во время транспортировки вакцины BioNTech и Pfizer в координационные центры - Каунасскую клинику литовского университета наук о здоровье и Паневежскую республиканскую больницу, сообщает РИА «Новости».

В указанной партии - 4680 доз вакцины против COVID-19, по 2340 доз вакцины для Каунасского и Паневежского регионов.

Ранее на пресс-конференции канцлер Минздрава Юргита Гребенковене сообщила, что вакцины BioNTech и Pfizer должны храниться в морозильных камерах, поддерживающих температуру 70 градусов ниже нуля.

Минздрав незамедлительно проинформировал координатора о временной приостановке вакцинации этой партией препаратов. Государственному агентству по контролю за лекарствами (ГАКЛ) поручено проверить, не повлияли ли на вакцину колебания температуры во время транспортировки.

Данные о нарушении требований транспортировки вакцины предоставлены также представителю Pfizer в Литве.

Заключения специалистов ГАКЛ и представительства Pfizer в Литве ожидаются, говорится в сообщении Минздрава.

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