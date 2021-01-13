Главный исполнительный директор Intel отправлен в отставку

В сообщении компании говорится, что новым CEO Intel станет главный исполнительный директор компании VMWare Пэт Гелсингер. Изменения вступят в силу 15 февраля. Гелсингер ранее возглавлял технологический отдел Intel.

Свон пришел в компанию в 2016 году на должность финансового директора. Он был назначен CEO спустя два года и официально занял должность в январе 2019 года.

Решение о смене CEO было принято после того, как хедж-фонд Third Point LLC призвал Intel к серьезным стратегическим изменениям в бизнесе, отмечая, что проблемы компании ставят под угрозу технологический сектор США в целом, пишет газета The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Third Point Дэниэл Леб в декабре направил письмо председателю совета директоров Intel Омару Ишраку, в котором призвал компанию рассмотреть варианты развития бизнеса, в том числе продать некоторые из приобретенных ранее активов. Кроме того, Леб предложил Intel изучить возможность разделения операций по разработке и производству чипов - это лишит компанию ее давнего статуса ведущего американского интегрированного производителя полупроводниковых компонентов.

В последние годы Intel сталкивается с растущим давлением со стороны конкурентов, привлекающих для выпуска чипов азиатских производителей, в том числе со стороны Nvidia Corp., которая в 2020 году обошла Intel по капитализации.

В 2020 году Intel отложила на более поздний срок выпуск новых микропроцессоров, лишилась заказчика в лице Apple Inc., которая отказалась от использования чипов Intel в компьютерах Mac в пользу собственных чипов, а также уступила долю рынка конкурирующей Advanced Micro Devices Inc.