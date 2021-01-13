Взорвавшие в Эстонии банкомат молдаванин и болгарин задержаны на Украине

Прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ подтвердил, что из-за нападения на банкоматы в Аравете и Сууре-Яани подозреваемые были объявлены в розыск по всей Европе еще весной прошлого года.

«Они были задержаны на Украине в ноябре, - сказал он. - Это иностранцы в возрасте около тридцати лет, которые ранее не наказывались в Эстонии, но сталкивались с правоохранительными органами в других странах Европы. Мы ходатайствуем о передаче подозреваемых Эстонии, но они еще не прибыли сюда и не были допрошены в связи с уголовным делом. Следствие продолжается».

Издание Eesti Ekspress писало, что эти двое мужчин - Анатолий Терзи из Молдавии и Евгений Юсюмбели из Болгарии.

Следователи также получили информацию о том, что этот дуэт гастролировал по Европе и добрался Словакии, где также пытался взорвать банкоматы.

Глава уголовного бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон заявлял прошлой весной, что, помимо событий в Аравете, мужчин также будут связывают с совершенной 5 марта того же года попыткой кражи банкомата в населенном пункте Сууре-Яани Вильяндиского уезда .