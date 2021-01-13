Ср, 13.01.2021
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Индрек Саар
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  • Взорвавшие в Эстонии банкомат молдаванин и болгарин задержаны на Украине
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Взорвавшие в Эстонии банкомат молдаванин и болгарин задержаны на Украине

В ночь на 16 мая 2018 года неизвестные взорвали банкомат в Аравете.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В уголовном деле о краже банкомата, которое произошло 16 мая 2018 года в городке Аравете в Ярвамаа, весной прошлого года в розыск были объявлены двое мужчин: 33-летний гражданин Молдавии и 33-летний гражданин Болгарии. Поздней осенью мужчин задержали на Украине, и они ожидают экстрадиции в Эстонию, пишет Järvamaa Teataja.

Прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ подтвердил, что из-за нападения на банкоматы в Аравете и Сууре-Яани подозреваемые были объявлены в розыск по всей Европе еще весной прошлого года.

«Они были задержаны на Украине в ноябре, - сказал он. - Это иностранцы в возрасте около тридцати лет, которые ранее не наказывались в Эстонии, но сталкивались с правоохранительными органами в других странах Европы. Мы ходатайствуем о передаче подозреваемых Эстонии, но они еще не прибыли сюда и не были допрошены в связи с уголовным делом. Следствие продолжается».

Издание Eesti Ekspress писало, что эти двое мужчин - Анатолий Терзи из Молдавии и Евгений Юсюмбели из Болгарии.

Следователи также получили информацию о том, что этот дуэт гастролировал по Европе и добрался Словакии, где также пытался взорвать банкоматы.

Глава уголовного бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон заявлял прошлой весной, что, помимо событий в Аравете, мужчин также будут связывают с совершенной 5 марта того же года попыткой кражи банкомата в населенном пункте Сууре-Яани Вильяндиского уезда .

Семпельсон добавил, что, поскольку подозреваемые не являются гражданами Эстонской Республики и, насколько известно полиции, покинули Эстонию после совершения преступлений, они были объявлены в международный розыск и был выдан ордер на их арест.

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