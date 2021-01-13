Галерея ⟩ Внедорожник с иностранными номерами съехал с дороги и перевернулся
Сегодня днем на выезде из деревни Имавере в уезде Ярвамаа произошла авария с участием автомобиля Mercedes-Benz с чешскими номерными знаками, пишет Järvamaa Teataja.
Сегодня днем на выезде из деревни Имавере в уезде Ярвамаа произошла авария с участием автомобиля Mercedes-Benz с чешскими номерными знаками, пишет Järvamaa Teataja.
Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеского центра Марис Мооритс, в 12.40 спасатели получили сообщение о происшествии в волости Ярва. «Спасатели поставили съехавший в кювет внедорожник на колеса и вытолкали на обочину», - добавила она.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла добавила, что скорая помощь осмотрела водителя - с ним все в порядке.
Дорожные условия по всей Эстонии продолжают оставаться тяжелыми.
Транспортный департмент напоминает участникам дорожного движения, что сложные погодные и дорожные условия еще не закончились, на проселочных дорогах по-прежнему много снега.