Ср, 13.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
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  • Внедорожник с иностранными номерами съехал с дороги и перевернулся
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Галерея ⟩ Внедорожник с иностранными номерами съехал с дороги и перевернулся

Сегодня днем ​​на выезде из деревни Имавере в уезде Ярвамаа произошла авария с участием автомобиля Mercedes-Benz с чешскими номерными знаками, пишет Järvamaa Teataja.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеского центра Марис Мооритс, в 12.40 спасатели получили сообщение о происшествии в волости Ярва. «Спасатели поставили съехавший в кювет внедорожник на колеса и вытолкали на обочину», - добавила она.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла добавила, что скорая помощь осмотрела водителя - с ним все в порядке.

Дорожные условия по всей Эстонии продолжают оставаться тяжелыми.

Транспортный департмент напоминает участникам дорожного движения, что сложные погодные и дорожные условия еще не закончились, на проселочных дорогах по-прежнему много снега.

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