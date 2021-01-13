Галерея ⟩ Внедорожник с иностранными номерами съехал с дороги и перевернулся

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеского центра Марис Мооритс, в 12.40 спасатели получили сообщение о происшествии в волости Ярва. «Спасатели поставили съехавший в кювет внедорожник на колеса и вытолкали на обочину», - добавила она.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла добавила, что скорая помощь осмотрела водителя - с ним все в порядке.

Дорожные условия по всей Эстонии продолжают оставаться тяжелыми.