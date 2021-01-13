Нарвитяне об отставке премьер-министра: ему там виднее

“Что дальше будет, я не знаю. А отставка - это его дело. Сделал и сделал. Видно, считает, что так нужно было”, - сказали нарвитянка Наталья.

“Ему видней, мы-то смотрим отсюда по-другому немного“, - сказал Игорь и не стал уточнять, что имел в виду.

Гуляющая с ребенком Анастасия еще не слышала об отставке правительства.

Нарвитянка Надежда сказала, что не разбиралась, кто есть кто из политиков. ФОТО: Николай Андреев

“Вы не тех людей спросили, мы не интересуемся политикой”, - ответила она на просьбу высказать свое мнение.

“Я слышала в новостях, но не понимаю в этом ничего”, - сказала другая молодая мама Светлана.

“Еще не слышала об этом, - сказала нарвитянка Надежда и, выслушав пересказ случившегося, прокомментировала. - Может быть, и правильно он сделал. Но кто будет лучше на его месте, не знаю. Всё это очень далеко, это их изучать нужно, чтобы сказать”.

“Что Ратас ушел в отставку, знаю. На нем же большая ответственность, - сказала Елена. - Но кто будет следующим, не знаю, я не разбираюсь в этом”.

Житель Нарвы Сергей также узнал об отставке правительства от корреспондента, и не смог ничего сказать по этому поводу. А вот его тезка оказался единственным из опрошенных, кто интересовался политическими событиями:

Сергей из Нарвы считает, что Юри Ратас поступил, как должно. ФОТО: Николай Андреев

“Ратас, наверное, честно поступил. Я не вникал, что там случилось, в чем коррупция, но он отвечает за всё. И, в общем-то, он поступил как настоящий политик, который понимает свою ответственность, - сказал Сергей.

Я считаю, премьером будет Кая Каллас. Реформисты же все-таки взяли большинство на парламентских выборах. Она могла и раньше стать премьером, но сварганили эту хитрую коалицию, которую никто не ожидал. Так что, наверное, будет Кая Каллас. Я думаю, это к лучшему. EKRE мутили воду, это была немного странноватая “семейная пара”... Но тут еще этот кризис, знаете, достал уже как-то. Всё как-то наслоилось, поэтому не ожидаю, что в этом году будет лучше. Хуже бы не было”.

“Мне пофигу, абсолютно. Это не моё правительство, - уверенно сказал Павел из Нарвы. - Я не имею право голоса, поэтому мне на них плевать с высокой колокольни”.

Вячеслав также не знал об отставке премьер-министра.