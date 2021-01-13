Нарвитяне об отставке премьер-министра: ему там виднее

Как относятся жители Нарвы к тому, что председатель Центристской партии Юри Ратас ушел в отставку с поста премьер-министра, когда стало известно о расследовании КаПо в отношении его партии? И что жители приграничного города думают о возможном преемнике? Нарвитяне, опрошенные корреспондентом Rus.Postimees на улицах города вечером 13 января, оказались удивительно единодушны.
“Что дальше будет, я не знаю. А отставка - это его дело. Сделал и сделал. Видно, считает, что так нужно было”, - сказали нарвитянка Наталья.
“Ему видней, мы-то смотрим отсюда по-другому немного“, - сказал Игорь и не стал уточнять, что имел в виду.
Гуляющая с ребенком Анастасия еще не слышала об отставке правительства.
“Вы не тех людей спросили, мы не интересуемся политикой”, - ответила она на просьбу высказать свое мнение.
“Я слышала в новостях, но не понимаю в этом ничего”, - сказала другая молодая мама Светлана.
“Еще не слышала об этом, - сказала нарвитянка Надежда и, выслушав пересказ случившегося, прокомментировала. - Может быть, и правильно он сделал. Но кто будет лучше на его месте, не знаю. Всё это очень далеко, это их изучать нужно, чтобы сказать”.
“Что Ратас ушел в отставку, знаю. На нем же большая ответственность, - сказала Елена. - Но кто будет следующим, не знаю, я не разбираюсь в этом”.
Житель Нарвы Сергей также узнал об отставке правительства от корреспондента, и не смог ничего сказать по этому поводу. А вот его тезка оказался единственным из опрошенных, кто интересовался политическими событиями:
“Ратас, наверное, честно поступил. Я не вникал, что там случилось, в чем коррупция, но он отвечает за всё. И, в общем-то, он поступил как настоящий политик, который понимает свою ответственность, - сказал Сергей.
Я считаю, премьером будет Кая Каллас. Реформисты же все-таки взяли большинство на парламентских выборах. Она могла и раньше стать премьером, но сварганили эту хитрую коалицию, которую никто не ожидал. Так что, наверное, будет Кая Каллас. Я думаю, это к лучшему. EKRE мутили воду, это была немного странноватая “семейная пара”... Но тут еще этот кризис, знаете, достал уже как-то. Всё как-то наслоилось, поэтому не ожидаю, что в этом году будет лучше. Хуже бы не было”.
“Мне пофигу, абсолютно. Это не моё правительство, - уверенно сказал Павел из Нарвы. - Я не имею право голоса, поэтому мне на них плевать с высокой колокольни”.
Вячеслав также не знал об отставке премьер-министра.
“Может быть, он и правильно сделал, - рассудил он, узнав о случившемся. - Но, вы извините, я очень далек от политики. Я больше интересуюсь своей семьей и больной мамой. Поэтому мне просто не до этого”.