Мартин Хельме: я не разочарован и не удивлен, но мне страшно

«Если еще утром Центристская партия дала нам четкий сигнал, что они хотят двигаться вперед вместе с нами, то спустя полдня было сказано совершенно прямо: у нас нет желания идти вперед с вами. Итак, сегодняшняя коалиция прекратила свое существование», - сказал Хельме, заявив, что во всем этом было много иронии.

"В течение двух лет коалицию и особенно Консервативную народную партию били на предмет того, сбегут ли геи в Швецию, нужен ли НАТО план Б и являются ли университеты иммиграционными насосами или нет. В конце концов, однако, правительство было свергнуто из-за самого вопиющего скандала с финансированием, связанного с Центристской партией".

Министр финансов отметил, что EKRE - единственная парламентская партия, которая не просила и не получала денег от тех известных крупных бизнесменов, которые годами финансировали всех остальных.

«Однако Центристская партия заявляет, что они хотят и дальше быть в коалиции с кем угодно, кроме нас. Мне до сих пор неясно, является ли тот факт, что "Отечество" хотят привлечь к коалиции с Партией реформ, желанием уничтожить "Отечество" в объятиях двух либералов или же показывает нам, что они были вместе в схеме финансирования".

«Почему Ратас ушел в отставку, если он не был виноват?»

Хельме продолжил: «Есть также уйма иронии в том, что Партия реформ постоянно клеветала на нас, будто мы стремимся к России и выступаем против НАТО, но затем завалила Рийгикогу предложениями присоединиться к России, ввести в обращение рубль и прекратить образование на эстонском языке. И Центристская партия, у которой действительно исторически был другой подход к российскому вопросу, теперь собирается сформировать с ними правительство».

Хельме считает также ироничным то, что Центристская партия, из-за которой рухнуло сегодняшнее правительство, является тем, кто принимает решение о составе следующего правительства. «Тогда почему Ратасу пришлось уйти в отставку, если он лично не виноват? Почему сегодняшнее правительство распущено, если Центристская партия в полной мере подходит для правительства?» - спросил он.

"Мы, наверное, все и так знаем ответ. Мне всегда казалось, что Центристская партия не имеет определенного мировоззрения или политических убеждений. Мировоззрение - это деньги и власть, а это означает согласие со всем. Однако не с традиционным браком", - продолжает Хельме.

"Либеральный инстинкт был сильнее жажды власти. Они готовы отказаться от поста премьер-министра, они готовы быть младшим братом в коалиции, они готовы потерять значительную часть своих деревенских и русских избирателей, но они не готовы поддержать референдум в защиту традиционного брака. Хотя 90 процентов их избирателей говорят, что хотят его поддержать. Какая преданность!"

«Людям нужна EKRE больше, чем когда-либо прежде»

Хельме пишет, что в течение двух лет партию EKRE пытались связать с псевдоскандалами в надежде, что они сломаются и правительство развалится. "Не развалилось. Вместо этого оно развалилось после того, как следователи устроили грандиозное шоу в идеальное время, дав Ратасу повод уйти. Эта отставка устранила главное препятствие на пути к созданию либерального союза между Партией реформ и Центристской партией. Заодно Центристской партии дали уверенность в том, что после местных выборов им не придется бояться падения власти в Таллинне», - пишет Хельме в своем посте.

"Даже если центристы больше не получат абсолютного большинства, они легко добьются соглашения с Партией реформ, которая, вероятно, заполучит хороший результат в Таллинне. Такая вертикаль власти. Опять же: они охотнее поделятся хлебными местами в столице, чем поддержат референдум о браке".

"Я не разочарован. Я также не удивлен. Правительства Эстонии держатся около двух лет. Мы хорошо использовали наши два года. На самом деле количество вещей, которые мы смогли сделать, очень велико. Количество вещей, которых нам удалось избежать, возможно, даже больше. А контролировать повестку дня со стороны оппозиции так же просто, как из правительства. Даже еще проще - не нужно постоянно учитывать, что после каждого вашего слова кто-то в соседнем кресле сразу болезненно машет рукой.

Но мне страшно. Именно за те вещи, которые мы до сих пор сдерживали. Закон о разжигании розни, превращение гомосексуализма в обязательную государственную политику, общеевропейская политика предоставления убежища и иммиграции с обязательными квотами, новые налоги, которые убивают экономику и делают людей беднее, ослабляют гражданскую и языковую политику, открывают двери для славянской дешевой рабочей силы и многое другое.