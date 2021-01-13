Прибывающих из Таллинна в Хельсинки пассажиров начнут тестировать на коронавирус на судах

Решение связано с рекомендацией Ведомства здравоохранения и социального развития THL о проведении тестов в отношении всех прибывающих в Финляндию путешественников для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.

Эксперимент стартует в пятницу. Тогда пройти тест смогут пассажиры одного из судов, курсирующих между Хельсинки и Таллинном. В течение выходных такая возможность будет предложена всем пассажирам, прибывающим из Таллинна.

Власти Хельсинки объяснили, что возможность пройти тест прямо на корабле решили организовать из-за того, что в портах ресурсы тестирования используются не в полной мере. Особой целевой группой тестов являются люди, прибывающие в Финляндию на работу.

Ранее на этой неделе министр базовых социальных услуг Криста Киуру заявила, что власти намерены усилить объемы тестирования в морских терминалах.