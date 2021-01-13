Олари Тааль: ни одна партия не является полностью чистой в финансовых вопросах

По словам Тааля, эта правительственная коалиция с самого начала была немного аморальной. У всех участников были свои интересы, которые активно преследовались. Тааль отметил, что у лидеров Центристской партии есть желание стать в Эстонии как можно более порядочными, и финансовые дела любой из наших партий не совсем чисты по сей день. Эта культура меняется, но с трудом, считает Тааль.

Тааль надеется, что появится коалиция Партии реформ и Центристской партии. В то же время он призывает Партию реформ не обвинять на переговорах Центристскую партию в ее нынешних действиях.

«Когда я смотрю на это со стороны, у меня создается впечатление, что советник EKRE использовал несчастного генерального секретаря Центристской партии в своих интересах», - сказал Тааль, добавив, что нельзя сказать, что Центристская партия плохая.

«Центристская партия изменилась больше всего, если иметь в виду всю историю», - сказал он.

Характерны ли взятки и коррупция для повседневной жизни эстонского бизнеса?

«В 90% компаний дела обстоят не так, а в 70% действующих компаний никогда не делали ничего подобного», - сказал Тааль, добавив, что он больше не предприниматель, а просто пенсионер.

Тааль как предприниматель делал пожертвования партиям. Получал ли он за это что-нибудь? «Нечего было просить, может быть, и получил бы», - ответил он со смехом.

Но зачем предпринимателю вообще поддерживать политические партии? Тааль признает, что не может ответить сразу. "Когда нормальный человек просит, не можешь сказать «нет». Я потом тоже жалел об этом", - сказал Тааль.

По его словам, около 80% пожертвований предпринимателей объясняется тем, что они не умеют говорить «нет» и им не хватает аргументов для отказа.