Ср, 13.01.2021
Мне очень жаль, что премьер-министр не понимает своей ответственности. Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Олари Тааль: ни одна партия не является полностью чистой в финансовых вопросах
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Олари Тааль: ни одна партия не является полностью чистой в финансовых вопросах

Olari Taal

ФОТО: Peeter Langovits

«Я надеюсь, что это потрясло политический мир и изменит его. В любом случае, я очень надеюсь», - сказал бывший банкир и предприниматель, ныне, по собственным словам, тихий пенсионер Олари Тааль, комментируя Postimees коррупционный скандал с Porto Franco и крах правительства.

По словам Тааля, эта правительственная коалиция с самого начала была немного аморальной. У всех участников были свои интересы, которые активно преследовались. Тааль отметил, что у лидеров Центристской партии есть желание стать в Эстонии как можно более порядочными, и финансовые дела любой из наших партий не совсем чисты по сей день. Эта культура меняется, но с трудом, считает Тааль.

Тааль надеется, что появится коалиция Партии реформ и Центристской партии. В то же время он призывает Партию реформ не обвинять на переговорах Центристскую партию в ее нынешних действиях.

«Когда я смотрю на это со стороны, у меня создается впечатление, что советник EKRE использовал несчастного генерального секретаря Центристской партии в своих интересах», - сказал Тааль, добавив, что нельзя сказать, что Центристская партия плохая. 

«Центристская партия изменилась больше всего, если иметь в виду всю историю», - сказал он.

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«В 90% компаний дела обстоят не так, а в 70% действующих компаний никогда не делали ничего подобного», - сказал Тааль, добавив, что он больше не предприниматель, а просто пенсионер.

Тааль как предприниматель делал пожертвования партиям. Получал ли он за это что-нибудь? «Нечего было просить, может быть, и получил бы», - ответил он со смехом.

Но зачем предпринимателю вообще поддерживать политические партии? Тааль признает, что не может ответить сразу. "Когда нормальный человек просит, не можешь сказать «нет». Я потом тоже жалел об этом", - сказал Тааль.

По его словам, около 80% пожертвований предпринимателей объясняется тем, что они не умеют говорить «нет» и  им не хватает аргументов для отказа. 

Тааль считает союз Партии реформ и Центристской партии лучшим решением для Эстонии при нынешнем составе Рийгикогу. «Будет меньше торговли коровами и фиктивной деятельности», - пояснил он.

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