Вспышка коронавируса в доме престарелых: заражена половина жильцов и треть сотрудников

По словам Синисалу, неизвестно, как вирус попал в учреждение. "Не могу указать ни на кого пальцем, но ясно, что клиенты не являются носителями вируса, они всего лишь получатели, он пришел извне. Но сейчас я ничего не могу подозревать".

Поначалу больные и здоровые клиенты в учреждении еще не разделены. Что будет дальше, пока неясно. "В настоящее время в доме действует Департамент здоровья, который занимается этим и принимает решения. Я не могу сейчас прогнозировать», - сказал Синисалу около 18 часов в среду.

Первоначально каких-либо существенных симптомах ни у кого не проявлялось. «Я трижды плюю через плечо, сейчас никому не нужна госпитализация. На данный момент можно даже сказать, что ни у кого нет симптомов, но есть и те, кто вообще не разговаривает, состояние которых просто необходимо оценить медсестре. Но как говорят врачи, затруднение дыхания может возникнуть через пару часов. Зараженные работники находятся на больничном в самоизоляции. Те, кто здоров, работают», - сказал Синисалу.

В Валгаском уезде в последнее время увеличилось количество заражений. По состоянию на утро среды 39 человек в уезде за последний день дали положительный тест.