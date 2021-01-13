Ср, 13.01.2021
Мне очень жаль, что премьер-министр не понимает своей ответственности. Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Вспышка коронавируса в доме престарелых: заражена половина жильцов и треть сотрудников
1 мин для прочтения

Вспышка коронавируса в доме престарелых: заражена половина жильцов и треть сотрудников

Paju Pansionaatide hoone Valga vallas.

ФОТО: Paul Poderat/ Lõuna-Eesti Postimees

В расположенном в деревне Паю недалеко от Валга доме престарелых Paju Pansionaadid заразились коронавуирсом 48 из 97 клиентов и 11 из 30-и с небольшим сотрудников. В учреждении было проведено поголовное тестирование, и на сегодня, по словам члена правления Калью Синисалу, его результаты уже известны. Положительные пробы на коронавирус дала половина клиентов и треть сотрудников, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По словам Синисалу, неизвестно, как вирус попал в учреждение. "Не могу указать ни на кого пальцем, но ясно, что клиенты не являются носителями вируса, они всего лишь получатели, он пришел извне. Но сейчас я ничего не могу подозревать".

Поначалу больные и здоровые клиенты в учреждении еще не разделены. Что будет дальше, пока неясно. "В настоящее время в доме действует Департамент здоровья, который занимается этим и принимает решения. Я не могу сейчас прогнозировать», - сказал Синисалу около 18 часов в среду.

Первоначально каких-либо существенных симптомах ни у кого не проявлялось. «Я трижды плюю через плечо, сейчас никому не нужна госпитализация. На данный момент можно даже сказать, что ни у кого нет симптомов, но есть и те, кто вообще не разговаривает, состояние которых просто необходимо оценить медсестре. Но как говорят врачи, затруднение дыхания может возникнуть через пару часов. Зараженные работники находятся на больничном в самоизоляции. Те, кто здоров, работают», - сказал Синисалу.

В Валгаском уезде в последнее время увеличилось количество заражений. По состоянию на утро среды 39 человек в уезде за последний день дали положительный тест.

Недавно в связи с коронавирусом Валгаская музыкальная школа перешла на дистанционное обучение, Валгский культурный центр был временно закрыт.  Также перешла на дистанционную работу волостная управа Валга.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back