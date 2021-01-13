Решено ⟩ Референдума о браке не будет

На сегодняшнем заседании Рийгикогу предложение о проведении референдума по понятию брака в проекте постановления не нашло поддержки. 26 членов Рийгикогу высказались за принятие постановления, 49 - против.

Законопроект предусматривал вынесение на референдум 18 апреля 2021 года вопроса: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?».

14 декабря в Рийгикогу в первом чтении прошел проект постановления Рийгикогу, представленный фракцией Центристской партии Эстонии, фракцией Консервативной народной партии Эстонии и фракцией «Отечество» о проведении референдума о понятии брака. К установленному сроку в проект внесено около 10 тысяч поправок.

Андрей Коробейник от фракции Центристской партии предлагал исключить из повестки дня сегодняшнего заседания проект постановления Рийгикогу «Организация референдума о понятии брака". Фракция EKRE с этим не согласилась, поэтому вопрос остался в повестке дня.

На сегодняшнем заседании Рийгикогу также отклонил поступившие к проекту референдума протесты.

В связи с тем, что правление Рийгикогу на вчерашнем заседании не пришло к единому мнению, а вице-спикер Сийм Каллас не согласился с решениями правления, на сегодняшнем заседании Рийгикогу проголосовал по двум предложениям правления. Речь идет о протестах, полученных от членов Рийгикогу, в связи с рассмотрением проекта референдума в Конституционной комиссии и по вопросам, связанным с препятствованием.

Пленум Рийгикогу 49 голосами "за" при 48 голосах "против" принял постановление правления Рийгикогу, в котором предусмотрено отклонение поступивших протестов по поводу рассмотрения проекта постановления Рийгикогу "Организация референдума по понятию брака". В постановлении говорится, что, учитывая очень широкое право комиссий на саморегулирование, Конституционная комиссия действовала в рамках Закона о регламенте Рийгикогу, чтобы обеспечить свою работоспособность.