Видео ⟩ Кая Каллас - о голосовании по референдуму: еще в понедельник результат был бы другим

Первой победой, по мнению Каллас, можно считать то, что в декабре удалось отложить на неделю рассмотрение проекта. "Дальше мы смогли позже начать заседания комиссии. Это привело нас сегодня к тому, что мы обсуждали это в среду. В понедельник результат был бы другим", - сказала Каллас.
По словам председателя Партии реформ, все это того стоило. «Глядя на войну, которая шла в Рийгикогу, я думаю, что подобная война возникла бы и в обществе. Я думаю, очень хорошо, что этот проект не прошел».
По словам Каллас, сегодняшнее голосование не сыграло роли в развале коалиции. "Я не верю в это. Правящая коалиция распалась по другим причинам. Если бы сегодня существовала коалиция, все они проголосовали бы за. Против там был бы только один голос".
Каллас отказалась комментировать план Партии реформ относительно коалиционных переговоров. Она заявила, что сначала должна побывать у президента в Кадриорге.