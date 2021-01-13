Видео ⟩ Кая Каллас - о голосовании по референдуму: еще в понедельник результат был бы другим

Первой победой, по мнению Каллас, можно считать то, что в декабре удалось отложить на неделю рассмотрение проекта. "Дальше мы смогли позже начать заседания комиссии. Это привело нас сегодня к тому, что мы обсуждали это в среду. В понедельник результат был бы другим", - сказала Каллас.

По словам председателя Партии реформ, все это того стоило. «Глядя на войну, которая шла в Рийгикогу, я думаю, что подобная война возникла бы и в обществе. Я думаю, очень хорошо, что этот проект не прошел».

По словам Каллас, сегодняшнее голосование не сыграло роли в развале коалиции. "Я не верю в это. Правящая коалиция распалась по другим причинам. Если бы сегодня существовала коалиция, все они проголосовали бы за. Против там был бы только один голос".