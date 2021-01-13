Центристская партия приняла предложение реформистов и собирается формировать с ними коалицию

"После отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра закончила работу коалиция центристов, EKRE и партии Отечества. Партия реформ предложила Центристской партии создать новую коалицию, и после долгих дебатов мы это предложение приняли. В старой коалиции было и хорошее, и плохое, но в любом случае это были интересные два года. Надеюсь, коалиция между реформистами и центристами состоится и пойдёт на пользу Эстонии", - сообщил депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник.

После отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра закончила работу коалиция центристов, EKRE и партии Отечества. Партия... Опубликовано Andrei Korobeinik Среда, 13 января 2021 г.

Информацию о начале переговоров подтвердила и Яна Тоом: «Несмотря на нервотрепку последних дней мы приняли решение попытаться создать коалицию с Партией реформ, и я надеюсь, это получится".

Она отметила, что помнит о том, что словосочетание «Партия реформ», особенно написанное кириллицей, многие воспринимают как ругательство: «Однако партия Ансипа и партия Каллас - вовсе не одно и то же. Да и само слово партия - без «реформ» - тоже многим не нравится, так что мы приняли решение исходить из политической реальности».

Тоом призналась, что счастлива: «Что наши зайчики из ЭКРЭ наконец оказались там, где им самое место - в оппозиции. И, разумеется, меня очень радует провал идиотского референдума».

Она напомнила, что Юри Ратас ушёл с поста премьер-министра, но останется лидером партии: «Генсеку Корбу найдут замену, а премьером - если договоримся - будет Кая Каллас».

«И я очень надеюсь, что фантазии войти в коалицию с крайне правыми возникнут у кого-то очень и очень нескоро. Наш опыт убедительно доказал - это безнадёжно», - заключила в Facebook Яна Тоом.

Сегодня хороший день, хотя за последние сорок часов я спала ровно полтора часа и кофе плещется где-то в районе... Опубликовано Яной Тоом Среда, 13 января 2021 г.