Десять лет спустя: что сейчас происходит в замке Фалль в Кейла-Йоа
СТАТЬЮ
Замок Бенкендорфа и родовое гнездо князей Волконских было продано с аукциона десять лет назад. Все это время наше издание, тогда еще в виде еженедельника «День за Днем», следило за реставрацией замка и событиями, которые в нем происходили. Казалось бы, все позади: замок отреставрирован, в музее меняется череда уникальных экспозиций, проводятся концерты, свадьбы, светские приемы. Но оказалось, что владелец замка, предприниматель Андрей Дворянинов успокаиваться не собирается.
Впервые мы встретились с Андреем Дворяниновым восемь лет назад, когда реставрация замка уже велась. Тоже была зима, только малоснежная, какая-то грязноватая, неуютная. Да что говорить, сами знаете, весь прошлогодний декабрь был таким. Или окруженный кучами земли пока еще не замок, а очищенный от мусора бывший гарнизонный дом культуры создавал такое настроение? Хотя в нем и вокруг него уже кипела работа: рабочие углубляли подвал, очищали от вековых напластований потолочную лепнину. И никто, кроме новоиспеченного замковладельца, не представлял, каким станет Фалль уже через три года.
А наша в буквальном смысле юбилейная встреча состоялась безветренным зимним вечером, когда весь двор замка был покрыт толстым ковром свежего снега, густо-синее ясное небо только начинало чернеть, желтый фонарь светил, как маленькая луна, за замком шумел не замерзший водопад. И ни души. В Кейла-Йоа выполняются распоряжения правительства: музей и ресторан закрыты.
Дворянинов пригласил меня не просто подышать свежим зимним воздухом: накануне было получено разрешение на эксплуатацию очередного детища хозяина замка: закончилась реставрация так называемой Väike mõis -«маленькой мызы». Тем, кто бывал в Кейла-Йоа, будет понятно, если я скажу, что речь идет о расположенном по правую руку от замка строении с башенкой.
Церковный дом – последний княжеский приют
«Это строение не национализировали во время первой Эстонской республики, - рассказывает Дворянинов, - потому что в нем была расположена домовая церковь Волконских, а к церкви тогда отношение было почтительное. В остальной части дома доживал свои дни последний князь Волконский – Григорий Петрович».
В советские времена, когда сам замок Фалль служил гарнизонным домом культуры, в маленькой мызе размещали на ночлег командированных в гарнизон военнослужащих. Поэтому совершенно логичным шагом было создание в отреставрированном здании гостиницы. По словам Дворянинова, состояние церковного дома было еще более плачевным, чем самого замка.
На втором этаже замка расположены пять гостиничных номеров класса люкс, роскошно обставленных в классическом стиле.
На реставрацию замка ушло три года. С маленькой мызой справились за два. Андрей Дворянинов открывает передо мной дверь, и мы попадаем в уютное и стильное лобби с мягкими диванами и креслами, удивительно грамотно расставленными светильниками и украшенное необычными картинами.
На первый взгляд, на них изображены собаки и кошки, но приглядитесь: из строгих рам на нас смотрят фантасмагорические персонажи с головами собак и кошек и человеческими руками и туловищами, каждый со своим характером. Так и хочется дать им прозвища: Повеса, Серый кардинал, Дуэнья, Князь… «Да-да, вот этого пса в галстуке мы зовем Григорием Петровичем, как последнего князя Волконского», - улыбается Дворянинов.
Автор интерьеров всего замка и, конечно же, новой гостиницы – Марье Лухалайд, дизайнер, хозяйка мебельных салонов Luxor и супруга Андрея Дворянинова.
«Мы с Андреем очень любим животных – собак, лошадей, - рассказывает Марье. – И когда я искала для интерьеров гостиницы картины и случайно увидела завораживающий коллаж одного фотохудожника, то сразу поняла: это как раз то, что надо». Оказалось, что данная манера очень популярна в Европе, и коллажи прибыли в Кейла-Йоа из разных стран, но прижились и сейчас с удовольствием охраняют пока пустые лобби и коридоры.
Вообще Марье Лухалайд подходит к оформлению интерьеров как завзятый перфекционист: мебель, сантехника, туалетные принадлежности, шторы, вазы, освещение, даже плечики для одежды, чашки и чайники в уголке для чаепития – все здесь не случайно, все отменного качества, все работает на идею создания атмосферы аристократизма.
Удивительная все-таки семья: пока хозяин замка показывал мне номера нового отеля, хозяйка замка, вооружившись огромной лопатой, чистила снег, получая от этой нехитрой, но и нелегкой работы искреннее удовольствие.
Как уже было сказано в начале нашего повествования, в доме когда-то находилась домовая церковь князей Волконских. Восстановили и ее: сейчас здесь большой зал с превосходной акустикой. «Службы здесь, конечно, проводиться не будут, но художник Владимир Аншон уже сделал эскиз маленького памятного алтаря для трех икон», - рассказал Дворянинов.
Здесь могут проходить концерты камерной музыки, семинары и совещания. А мне подумалось, что теперь замок Фалль стал идеальным местом для бракосочетаний: в торжественном зале с высоким потолком можно заключить брак, в ресторане - отпраздновать важное событие в кругу друзей и родственников, а затем разместить всех гостей на ночь!
Шампанское от генералов 1812 года
Но это еще не все: Андрей ведет меня к забору, окружающему территорию замка, отворяет калитку, и через несколько шагов мы оказываемся около старого погреба, из-под двери которого пробивается свет. Это – очередное детище Дворянинова.
Погребу поместья Бенкендорфа 200 лет. Сейчас он полностью свободен от мусора, сводчатые стены реставрированы и законсервированы, с них не будет сыпаться двухсотлетняя пыль. Идут и работы по бетонированию пола. В погребе трудятся двое: опытнейший реставратор Владимир и более молодой Руслан.
«Мы вернем погребу его предназначение: здесь будет храниться коллекция вин!» - чувствуется, что Дворянинов горд своей очередной идеей. Естественно, что вина здесь будут в основном французские.
И уж если мы заговорили о вине, нужно непременно связаться с Марией Люлль-Гизони, собственницей и управляющей компанией Carré d'Or, которая поставляет в Эстонию шедевры знаменитых винных домов Франции. Именно ей хозяин замка доверил выбор вин. Мария живет на две страны и на этой неделе находится во Франции, но в век интернета и социальных сетей нет ничего невозможного.
«К выбору вин для винного погреба замка Фалль мы подойдем очень тщательно. Вина будут представлять разные регионы Франции, чтобы можно было удовлетворить любые, даже самые изысканные вкусы и пожелания.
Мы представляем винные дома, имеющие богатую, интересную историю и выдающиеся вина», - поделилась планами мадам Люлль-Гизони. К примеру, в замке уже в наличии вина дома Château de Saint-Martin, послом которого она является.
«Особое внимание мы уделим шампанскому! Старым домам времен Наполеона. Именно Наполеону принадлежит фраза: „Я пью шампанское, когда я побеждаю, чтобы отпраздновать, и я пью шампанское, когда я проигрываю, чтобы утешиться“. Мы привезем непревзойденное шампанское, которое вы сможете попробовать только в замке Фалль!» - заверила меня Мария, а я подумала: умеет же Дворянинов окружать себя такими же, как и он сам, людьми - восторженными, но предприимчивыми, увлекающимися, но способными держать слово!
«Знаете, как здесь, в Кейла-Йоа, то есть на территории нынешней Эстонии, а тогда в провинции Российской империи появилось шампанское? Его привезли сюда из Франции участники войны 1812 года, генералы, портреты которых находятся в замке. Это Барклай де Толли, Розен, Пилар, Пален… Как известно, российская армия дошла тогда до Парижа, а там шампанское лилось рекой – французы угощали победителей!» - говорит Дворянинов.
В погребе, где круглосуточно и круглогодично поддерживается одна и та же температура плюс двенадцать градусов, будут проводиться дегустации, мастер-классы, образовательные мероприятия. Да и винная карта ресторана Cher Amie будет включать в себя коллекционные вина.
Где ты, шеф-повар?
Ресторан сейчас закрыт: в 26 километрах от Таллинна нет резона держать открытой кухню на случай, если кто-то заглянет, чтобы купить на вынос блюдо а ля карт.
Хозяева замка не скрывают, что в какой-то мере коронавирус дал им возможность хорошо подготовиться к летнему сезону. «Раньше мы сдавали ресторан в аренду, кухня там была неплохая, выше среднего, но мы хотим большего! – восклицает Дворянинов. – Поэтому мы решили взять в свои руки и управление рестораном, а для этого нужно всего-ничего: найти не просто хорошего, а отличного шеф-повара, который мог бы разработать концепцию высокой французской кухни с некоторым русским акцентом и мог бы стать лицом ресторана, отдаваясь работе всей душой».
Задача не из легких: шеф-повар должен уделять ресторану много времени, поэтому варианты, когда он занимается сразу несколькими проектами, вряд ли подойдет.
«Да, мы многого хотим и многого ждем, - продолжает Андрей. – Мы хотим, чтобы в наш ресторан не просто заезжали что-то съесть, только потому что он расположен по дороге, а приезжали специально, чтобы насладиться прогулкой, природой, музеем и особенными блюдами, которые можно отведать только у нас, в замке Фалль. Нам кажется, что наш ресторан Cher Amie, который за восемь лет существования угощал немало взыскательных гостей, может стать еще лучше, еще привлекательнее для жителей Эстонии и туристов, ам они рано или поздно, но все равно у нас появятся».
После реставрации и открытия винного погреба, с которым я вас непременно познакомлю, Андрей Дворянинов примется за приземистые низкие строения, которые находятся за воротами замка.
В одном из них он задумал, после реставрации, разумеется, обустроить недорогую гостиницу в стиле… конюшни. «Представьте себе комфортабельные стойла, где можно будет переночевать на прекрасной кровати, чистейшем белье, но в несколько экстремальной обстановке!» - делится дальнейшими планами Дворянинов.
Не представляю. Но верю, что у него и это получится.
А пока замок закрыт, вы можете скачать в телефон приложение NUMU и прогуляться по замку и окрестностям виртуально. Поможет бесплатный аудиогид и когда ворота замка Фалль в Кейла-Йоа распахнутся для посетителей.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!