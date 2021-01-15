Десять лет спустя: что сейчас происходит в замке Фалль в Кейла-Йоа

Замок Бенкендорфа и родовое гнездо князей Волконских было продано с аукциона десять лет назад. Все это время наше издание, тогда еще в виде еженедельника «День за Днем», следило за реставрацией замка и событиями, которые в нем происходили. Казалось бы, все позади: замок отреставрирован, в музее меняется череда уникальных экспозиций, проводятся концерты, свадьбы, светские приемы. Но оказалось, что владелец замка, предприниматель Андрей Дворянинов успокаиваться не собирается.

Впервые мы встретились с Андреем Дворяниновым восемь лет назад, когда реставрация замка уже велась. Тоже была зима, только малоснежная, какая-то грязноватая, неуютная. Да что говорить, сами знаете, весь прошлогодний декабрь был таким. Или окруженный кучами земли пока еще не замок, а очищенный от мусора бывший гарнизонный дом культуры создавал такое настроение? Хотя в нем и вокруг него уже кипела работа: рабочие углубляли подвал, очищали от вековых напластований потолочную лепнину. И никто, кроме новоиспеченного замковладельца, не представлял, каким станет Фалль уже через три года.

А наша в буквальном смысле юбилейная встреча состоялась безветренным зимним вечером, когда весь двор замка был покрыт толстым ковром свежего снега, густо-синее ясное небо только начинало чернеть, желтый фонарь светил, как маленькая луна, за замком шумел не замерзший водопад. И ни души. В Кейла-Йоа выполняются распоряжения правительства: музей и ресторан закрыты.

Маленькая мыза. ФОТО: Вера Копти.

Дворянинов пригласил меня не просто подышать свежим зимним воздухом: накануне было получено разрешение на эксплуатацию очередного детища хозяина замка: закончилась реставрация так называемой Väike mõis -«маленькой мызы». Тем, кто бывал в Кейла-Йоа, будет понятно, если я скажу, что речь идет о расположенном по правую руку от замка строении с башенкой.

Церковный дом – последний княжеский приют

«Это строение не национализировали во время первой Эстонской республики, - рассказывает Дворянинов, - потому что в нем была расположена домовая церковь Волконских, а к церкви тогда отношение было почтительное. В остальной части дома доживал свои дни последний князь Волконский – Григорий Петрович».

Маленькая мыза, церковный дом, бутик-отель. ФОТО: Вера Копти.

В советские времена, когда сам замок Фалль служил гарнизонным домом культуры, в маленькой мызе размещали на ночлег командированных в гарнизон военнослужащих. Поэтому совершенно логичным шагом было создание в отреставрированном здании гостиницы. По словам Дворянинова, состояние церковного дома было еще более плачевным, чем самого замка.

На втором этаже замка расположены пять гостиничных номеров класса люкс, роскошно обставленных в классическом стиле.

Маленькая мыза не сверкает от роскоши, но является гостиницей на семнадцать номеров, соответствующей четырем звездам, не менее, уж поверьте опытной путешественнице, хотя официально она имеет статус бутик-отеля.

На реставрацию замка ушло три года. С маленькой мызой справились за два. Андрей Дворянинов открывает передо мной дверь, и мы попадаем в уютное и стильное лобби с мягкими диванами и креслами, удивительно грамотно расставленными светильниками и украшенное необычными картинами.

На первый взгляд, на них изображены собаки и кошки, но приглядитесь: из строгих рам на нас смотрят фантасмагорические персонажи с головами собак и кошек и человеческими руками и туловищами, каждый со своим характером. Так и хочется дать им прозвища: Повеса, Серый кардинал, Дуэнья, Князь… «Да-да, вот этого пса в галстуке мы зовем Григорием Петровичем, как последнего князя Волконского», - улыбается Дворянинов.

Хозяин замка Фалль Андрей Дворянинов. ФОТО: Вера Копти.

Автор интерьеров всего замка и, конечно же, новой гостиницы – Марье Лухалайд, дизайнер, хозяйка мебельных салонов Luxor и супруга Андрея Дворянинова.

«Мы с Андреем очень любим животных – собак, лошадей, - рассказывает Марье. – И когда я искала для интерьеров гостиницы картины и случайно увидела завораживающий коллаж одного фотохудожника, то сразу поняла: это как раз то, что надо». Оказалось, что данная манера очень популярна в Европе, и коллажи прибыли в Кейла-Йоа из разных стран, но прижились и сейчас с удовольствием охраняют пока пустые лобби и коридоры.

Один из номеров бутик-отеля. ФОТО: Вера Копти.

Вообще Марье Лухалайд подходит к оформлению интерьеров как завзятый перфекционист: мебель, сантехника, туалетные принадлежности, шторы, вазы, освещение, даже плечики для одежды, чашки и чайники в уголке для чаепития – все здесь не случайно, все отменного качества, все работает на идею создания атмосферы аристократизма.

Удивительная все-таки семья: пока хозяин замка показывал мне номера нового отеля, хозяйка замка, вооружившись огромной лопатой, чистила снег, получая от этой нехитрой, но и нелегкой работы искреннее удовольствие.

Вид с балкона двухкомнатного свита Последнего князя. ФОТО: Вера Копти.

Как уже было сказано в начале нашего повествования, в доме когда-то находилась домовая церковь князей Волконских. Восстановили и ее: сейчас здесь большой зал с превосходной акустикой. «Службы здесь, конечно, проводиться не будут, но художник Владимир Аншон уже сделал эскиз маленького памятного алтаря для трех икон», - рассказал Дворянинов.

Здесь могут проходить концерты камерной музыки, семинары и совещания. А мне подумалось, что теперь замок Фалль стал идеальным местом для бракосочетаний: в торжественном зале с высоким потолком можно заключить брак, в ресторане - отпраздновать важное событие в кругу друзей и родственников, а затем разместить всех гостей на ночь!

Шампанское от генералов 1812 года

Но это еще не все: Андрей ведет меня к забору, окружающему территорию замка, отворяет калитку, и через несколько шагов мы оказываемся около старого погреба, из-под двери которого пробивается свет. Это – очередное детище Дворянинова.

Погребу поместья Бенкендорфа 200 лет. Сейчас он полностью свободен от мусора, сводчатые стены реставрированы и законсервированы, с них не будет сыпаться двухсотлетняя пыль. Идут и работы по бетонированию пола. В погребе трудятся двое: опытнейший реставратор Владимир и более молодой Руслан.

«Мы вернем погребу его предназначение: здесь будет храниться коллекция вин!» - чувствуется, что Дворянинов горд своей очередной идеей. Естественно, что вина здесь будут в основном французские.

В планах Дворянинова собрать в погребе коллекцию не просто хорошего вина, но и шампанского, и именно тех домов, которые славились шампанским еще двести лет назад и сегодня продолжают производить это торжественное вино.

И уж если мы заговорили о вине, нужно непременно связаться с Марией Люлль-Гизони, собственницей и управляющей компанией Carré d'Or, которая поставляет в Эстонию шедевры знаменитых винных домов Франции. Именно ей хозяин замка доверил выбор вин. Мария живет на две страны и на этой неделе находится во Франции, но в век интернета и социальных сетей нет ничего невозможного.

Мария Люлль-Гизони. ФОТО: Ардо Кальювеэ

«К выбору вин для винного погреба замка Фалль мы подойдем очень тщательно. Вина будут представлять разные регионы Франции, чтобы можно было удовлетворить любые, даже самые изысканные вкусы и пожелания.

Мы представляем винные дома, имеющие богатую, интересную историю и выдающиеся вина», - поделилась планами мадам Люлль-Гизони. К примеру, в замке уже в наличии вина дома Château de Saint-Martin, послом которого она является.

«Особое внимание мы уделим шампанскому! Старым домам времен Наполеона. Именно Наполеону принадлежит фраза: „Я пью шампанское, когда я побеждаю, чтобы отпраздновать, и я пью шампанское, когда я проигрываю, чтобы утешиться“. Мы привезем непревзойденное шампанское, которое вы сможете попробовать только в замке Фалль!» - заверила меня Мария, а я подумала: умеет же Дворянинов окружать себя такими же, как и он сам, людьми - восторженными, но предприимчивыми, увлекающимися, но способными держать слово!

«Знаете, как здесь, в Кейла-Йоа, то есть на территории нынешней Эстонии, а тогда в провинции Российской империи появилось шампанское? Его привезли сюда из Франции участники войны 1812 года, генералы, портреты которых находятся в замке. Это Барклай де Толли, Розен, Пилар, Пален… Как известно, российская армия дошла тогда до Парижа, а там шампанское лилось рекой – французы угощали победителей!» - говорит Дворянинов.

В погребе, где круглосуточно и круглогодично поддерживается одна и та же температура плюс двенадцать градусов, будут проводиться дегустации, мастер-классы, образовательные мероприятия. Да и винная карта ресторана Cher Amie будет включать в себя коллекционные вина.

Где ты, шеф-повар?

Ресторан сейчас закрыт: в 26 километрах от Таллинна нет резона держать открытой кухню на случай, если кто-то заглянет, чтобы купить на вынос блюдо а ля карт.

Хозяева замка не скрывают, что в какой-то мере коронавирус дал им возможность хорошо подготовиться к летнему сезону. «Раньше мы сдавали ресторан в аренду, кухня там была неплохая, выше среднего, но мы хотим большего! – восклицает Дворянинов. – Поэтому мы решили взять в свои руки и управление рестораном, а для этого нужно всего-ничего: найти не просто хорошего, а отличного шеф-повара, который мог бы разработать концепцию высокой французской кухни с некоторым русским акцентом и мог бы стать лицом ресторана, отдаваясь работе всей душой».

Задача не из легких: шеф-повар должен уделять ресторану много времени, поэтому варианты, когда он занимается сразу несколькими проектами, вряд ли подойдет.

Интерьер ресторан Cher Amie. ФОТО: Ардо Кальювеэ

«Да, мы многого хотим и многого ждем, - продолжает Андрей. – Мы хотим, чтобы в наш ресторан не просто заезжали что-то съесть, только потому что он расположен по дороге, а приезжали специально, чтобы насладиться прогулкой, природой, музеем и особенными блюдами, которые можно отведать только у нас, в замке Фалль. Нам кажется, что наш ресторан Cher Amie, который за восемь лет существования угощал немало взыскательных гостей, может стать еще лучше, еще привлекательнее для жителей Эстонии и туристов, ам они рано или поздно, но все равно у нас появятся».

Но и это еще не все. Слушайте, про замок Фалль впору говорить, как про Таллинн: он никогда не будет достроен.

После реставрации и открытия винного погреба, с которым я вас непременно познакомлю, Андрей Дворянинов примется за приземистые низкие строения, которые находятся за воротами замка.

В одном из них он задумал, после реставрации, разумеется, обустроить недорогую гостиницу в стиле… конюшни. «Представьте себе комфортабельные стойла, где можно будет переночевать на прекрасной кровати, чистейшем белье, но в несколько экстремальной обстановке!» - делится дальнейшими планами Дворянинов.

Не представляю. Но верю, что у него и это получится.

А пока замок закрыт, вы можете скачать в телефон приложение NUMU и прогуляться по замку и окрестностям виртуально. Поможет бесплатный аудиогид и когда ворота замка Фалль в Кейла-Йоа распахнутся для посетителей.