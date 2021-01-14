Импичмент содержит единственную статью - подстрекательство к мятежу - и представляет собой аналог обвинительного заключения в уголовном суде. После утверждения он будет торжественно внесен в Сенат, который будет судить президента. Для обвинительного вердикта необходимы голоса 67 сенаторов - эта планка ни разу в истории страны не достигалась, в том числе и по первому импичменту Трампа в начале 2020 года.

Сенат не успеет проголосовать до конца срока Трампа, но верхняя палата имеет право продолжить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности (а он говорил о намерении баллотироваться на выборах 2024 года), причем для этого, по мнению многих юристов, достаточно простого большинства голосов сенаторов.

6 января толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса в разгар заседания, на котором законодатели утверждали победу Джо Байдена, прервала процедуру на несколько часов и разгромила многие помещения, включая залы заседаний обеих палат. Пять человек погибли, в том числе один полицейский.