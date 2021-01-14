Конгресс США проголосовал за второй импичмент Трампа - за подстрекательство к нападению на Капитолий
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за подстрекательство толпы его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января.
За импичмент проголосовали 232 члена Палаты представителей, 197 высказались против, еще пятеро воздержались или не голосовали.
Демократы имеют большинство в Палате представителей, к тому же по этому вопросу их поддержали и десять республиканцев. Таким образом Трамп, покидающий свой пост 20 января, становится первым президентом в истории США, которому импичмент был объявлен дважды.
Импичмент содержит единственную статью - подстрекательство к мятежу - и представляет собой аналог обвинительного заключения в уголовном суде. После утверждения он будет торжественно внесен в Сенат, который будет судить президента. Для обвинительного вердикта необходимы голоса 67 сенаторов - эта планка ни разу в истории страны не достигалась, в том числе и по первому импичменту Трампа в начале 2020 года.
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Сенат не успеет проголосовать до конца срока Трампа, но верхняя палата имеет право продолжить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности (а он говорил о намерении баллотироваться на выборах 2024 года), причем для этого, по мнению многих юристов, достаточно простого большинства голосов сенаторов.
6 января толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса в разгар заседания, на котором законодатели утверждали победу Джо Байдена, прервала процедуру на несколько часов и разгромила многие помещения, включая залы заседаний обеих палат. Пять человек погибли, в том числе один полицейский.
За два часа до этого Трамп выступил на многотысячном митинге своих сторонников и призвал поддержать у Капитолия конгрессменов-республиканцев, которые собирались опротестовать победу Байдена.
Демократы и даже многие республиканцы обвиняют Трампа в том, что он прямо спровоцировал штурм Капитолия, указывая, что он уже во время вторжения толпы в здание продолжал писать твиты аналогичного содержания, противился вводу Национальной гвардии и долго отказывался обратиться к своим сторонникам. Сам Трамп в понедельник заявил, что ничего неподобающего в тот день не говорил.
По данным ФБР, 70 человекам предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия, еще 170 опознаны и разыскиваются.
Вечером, в разгар прений об импичменте в Конгрессе Белый дом выпустил краткое заявление от имени президента: "В свете сообщений о новых демонстрациях я требую, чтобы не было НИКАКОГО насилия, НИКАКИХ нарушений закона и НИКАКОГО вандализма. Я это не поддерживаю, и Америка тоже не поддерживает. Призываю ВСЕХ американцев помочь снизить напряжение и успокоить страсти".