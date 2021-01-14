Студия Postimees: реформистам придется урезать бюджет либо поднимать налоги

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире парламентарии Сийм Кийслер (Isamaa) и Евгений Осиновский (СДПЭ).

Выдержки из беседы:

– Как вы расцениваете шансы двойственного союза?

Евгений Осиновский: – Партия реформ и Центристская партия располагают в парламенте большинством: у них на двоих 59 голосов. Двум партнерам всегда проще договориться, чем трем. Видно, что обе партии не вчера начали искать общий язык.

– Еще до коррупционного скандала?

– Вполне вероятно. Если правительство собирается уже к 25 января приступить к исполнению обязанностей, это значит, что предварительная стратегическая работа была проведена давно. Коррупционный скандал в ЦП просто ускорил этот процесс…

– И не смутил Партию реформ?

– Да, это выглядит странно.

В ходе крупнейшего в истории Эстонии коррупционного скандала, связанного с партией премьер-министра, центристы продолжают оставаться у власти, просто сменив коалиционного партнера. 4

Сийм Кийслер: – Любопытно, что именно тот коалиционный партнер, который был замешан в серьезнейшем коррупционном скандале с уголовным делом (и уже не первым), продолжает работу в правительстве, а другие партнеры по тройственному союзу остались в стороне.

Надо признать, что союз реформистов и центристов напрашивался уже после выборов. Это логичный вариант. 4

В тот раз это не получилось, поскольку Кая Каллас и Партия реформ не сумели разыграть свои карты правильно. Теперь осталась вторая попытка.

– Тогда общественности объяснили, что союз не возник из-за непреодолимых противоречий по вопросу русской школы и не облагаемого налогом минимума в 500 евро для всех…

– Эти темы не исчезли с повестки дня! Конфликты тоже.

Реформисты боятся потерпеть фиаско во второй раз, поэтому предпочли самый надежный вариант партнерства, несмотря на моральные и прочие проблемы. 4

– Кто пойдет на уступки: реформисты или центристы? Станет ли вопрос русской школы, на ликвидации которой не раз настаивали реформисты, разменной монетой при создании коалиции? Реально ли выполнить обещание о безналоговых 500 евро для всех?

Евгений Осиновский: – В 2019 году коалиция двух партнеров не родилась из-за неопытности Каи Каллас на посту председателя партии, в высшей лиге политики.

Озвученный вами темы – по большому счету риторика. Никогда такого не было, чтобы партии не смогли договориться по вопросам налогов.

Если есть желание вместе управлять страной, то реформисты с центристами договорятся и по налоговой политике и, скорее всего, по русской школе. 4

Выглядеть это будет примерно так:

Внесут какой-то непонятный пункт о том, что будут двигаться в сторону эстоноязычного образования, но при этом бла-бла-бла… Скорее всего, в этом вопросе по-настоящему ничего не изменится. 4