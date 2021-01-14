Чт, 14.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Студия Postimees: реформистам придется урезать бюджет либо поднимать налоги
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Студия Postimees: реформистам придется урезать бюджет либо поднимать налоги
По русской школе напишут пункт в стиле бла-бла-бла

  • Коррупционный скандал в ЦП ускорил создание союза с реформистами
  • Статус-кво по русской школе станет интересным уроком демагогии
  • Ни в старой, ни в новой коалиции по вопросу русской школы ничего не изменится
  • Реформисты и центристы договорятся и по налогам, и по школе

Реформисты и центристы пытаются создать новую коалицию во главе с Каей Каллас. Что думают об этом оппоненты?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире парламентарии Сийм Кийслер (Isamaa) и Евгений Осиновский (СДПЭ).

Выдержки из беседы:

– Как вы расцениваете шансы двойственного союза?

Евгений Осиновский: – Партия реформ и Центристская партия располагают в парламенте большинством: у них на двоих 59 голосов. Двум партнерам всегда проще договориться, чем трем. Видно, что обе партии не вчера начали искать общий язык.

– Еще до коррупционного скандала?

– Вполне вероятно. Если правительство собирается уже к 25 января приступить к исполнению обязанностей, это значит, что предварительная стратегическая работа была проведена давно. Коррупционный скандал в ЦП просто ускорил этот процесс…

– И не смутил Партию реформ?

– Да, это выглядит странно.

В ходе крупнейшего в истории Эстонии коррупционного скандала, связанного с партией премьер-министра, центристы продолжают оставаться у власти, просто сменив коалиционного партнера.  

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Сийм Кийслер: – Любопытно, что именно тот коалиционный партнер, который был замешан в серьезнейшем коррупционном скандале с уголовным делом (и уже не первым), продолжает работу в правительстве, а другие партнеры по тройственному союзу остались в стороне.

Надо признать, что союз реформистов и центристов напрашивался уже после выборов. Это логичный вариант.

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В тот раз это не получилось, поскольку Кая Каллас и Партия реформ не сумели разыграть свои карты правильно. Теперь осталась вторая попытка.

– Тогда общественности объяснили, что союз не возник из-за непреодолимых противоречий по вопросу русской школы и не облагаемого налогом минимума в 500 евро для всех…

– Эти темы не исчезли с повестки дня! Конфликты тоже.

Реформисты боятся потерпеть фиаско во второй раз, поэтому предпочли самый надежный вариант партнерства, несмотря на моральные и прочие проблемы.

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– Кто пойдет на уступки: реформисты или центристы? Станет ли вопрос русской школы, на ликвидации которой не раз настаивали реформисты, разменной монетой при создании коалиции? Реально ли выполнить обещание о безналоговых 500 евро для всех?

Евгений Осиновский: – В 2019 году коалиция двух партнеров не родилась из-за неопытности Каи Каллас на посту председателя партии, в высшей лиге политики.

Озвученный вами темы – по большому счету риторика. Никогда такого не было, чтобы партии не смогли договориться по вопросам налогов.

Если есть желание вместе управлять страной, то реформисты с центристами договорятся и по налоговой политике и, скорее всего, по русской школе.

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Выглядеть это будет примерно так:

Внесут какой-то непонятный пункт о том, что будут двигаться в сторону эстоноязычного образования, но при этом бла-бла-бла… Скорее всего, в этом вопросе по-настоящему ничего не изменится.

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Разумеется, данный вопрос будет одним из серьезнейших за столом переговоров, поскольку Партия реформ уже раз пять подавала в парламент проект решения о закрытии русских школ чуть ли не с завтрашнего дня либо через год-два. Социал-демократов и Isamaa обвиняли в том, что мы голосуем против этого.

Если теперь реформисты согласятся на статус-кво русской школы – это будет интересный урок демагогии.

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– Если центристы уступят реформистам в вопросе налогов, то фактически будет поставлен крест на ступенчатой налоговой системе?

Евгений Осиновский: – Сейчас кардинально изменилась бюджетная политика. В течение 3-5 лет дефицит госбюджета будет абсолютно беспрецедентным: минус пять-шесть процентов от ВВП. Партии реформ, которая всегда настаивала на строгом балансе бюджета, нужно будет что-то предъявить общественности. А сделать это будет непросто.

Дополнительные расходы в разных сферах могут потребовать либо урезания существующих статей госбюджета, либо повышения налогов. Простых решений не существует!

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– Повышение налогов, действительно, не исключено?

Сийм Кийслер: – Полагаю, что финансовые возможности новой коалиции будут неплохими. Найдут, где резать! Сэкономить можно на обещаниях партий, выпавших из коалиции – EKRE и Isamaa, – и на чем-то еще. Будут договариваться по принципу "и нашим и вашим".

Русская школа – самый неудобный вопрос. У Isamaa когда-то тоже были большие переговоры на эту тему. Результатом стало то, что никто ничего не делал.

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Майлис Репс как министр по этой части вообще ничего не предприняла. Результат – ноль! Не было даже подано ни одного законопроекта.

– Теперь у Майлис Репс появляется реальный шанс вернуть себе портфель министра образования?

Евгений Осиновский: – Не думаю, что она этого хочет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: союз реформистов и центристов – как его оценивают оппоненты? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: Andres Haabu

  • Каковы шансы двойственного союза?
  • Обращались ли реформисты к Isamaa и соцдемам с приглашением участвовать в переговорах?
  • Станет ли вопрос русской школы разменной монетой при создании коалиции?
  • Кто пойдет на уступки: реформисты или центристы?
  • Будет ли поднят на переговорах вопрос не облагаемого налогом минимума в 500 евро для всех?
  • Довольны ли отечественники и соцдемы развалом коалиции и отменой референдума?
  • Возможен ли такой же союз (центристов и реформистов) после местных выборов в Таллинне?
  • Кто может стать кандидатом в президенты от двойственной коалиции?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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