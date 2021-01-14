Студия Postimees: союз реформистов и центристов – как его оценивают оппоненты?13:00
Реформисты и центристы пытаются создать новую коалицию во главе с Каей Каллас. Что думают об этом другие потенциальные участники коалиции?
Реформисты и центристы пытаются создать новую коалицию во главе с Каей Каллас. Что думают об этом другие потенциальные участники коалиции?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире парламентарии Сийм Кийслер (Isamaa) и Евгений Осиновский (СДПЭ). Смотрите прямой эфир в 13:00!