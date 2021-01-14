Чт, 14.01.2021
Если это действительно настолько важный вопрос в государственной жизни, было бы справедливо увязать его с собственной политической ответственностью. Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: союз реформистов и центристов – как его оценивают оппоненты?
1 мин для прочтения

Студия Postimees: союз реформистов и центристов – как его оценивают оппоненты?
13:00

Jevgeni Ossinovski ja Siim Kiisler

ФОТО: Pm

Реформисты и центристы пытаются создать новую коалицию во главе с Каей Каллас. Что думают об этом другие потенциальные участники коалиции?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире парламентарии Сийм Кийслер (Isamaa) и Евгений Осиновский (СДПЭ). Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Каковы шансы двойственного союза?
  • Обращались ли реформисты к Isamaa и соцдемам с приглашением участвовать в переговорах?
  • Станет ли вопрос русской школы разменной монетой при создании коалиции?
  • Кто пойдет на уступки: реформисты или центристы?
  • Будет ли поднят на переговорах вопрос необлагаемого налогом минимума в 500 евро для всех?
  • Довольны ли отечественники и соцдемы развалом коалиции и отменой референдума?
  • Возможен ли такой же союз (центристов и реформистов) после местных выборов в Таллинне?
  • Кто может стать кандидатом в президенты от двойственной коалиции?

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back