Что дальше - мирное факельное шествие на Кадриорг?

Високосный год Крысы, календарно завершившись две недели назад, подобно Дональду Трампу отказывается добровольно сдавать позиции, выбрасывая метастазы в наследующий ему год Быка. Одна из таких метастаз – вялотекущая с прошлого лета история о крупных пожертвованиях в адрес Центристской партии со стороны известного предпринимателя Хиллара Тедера, которая завершилась на днях мощным дуплетным залпом в виде подозрений, предъявленных группе политиков и бизнесменов Госпрокуратурой республики и Полицией безопасности.

Пришла беда, откуда не ждали. А разве?

Просто ради легкого освежения памяти. 60 тысяч евро (самая крупная в прошлом году сумма пожертвований от частного лица) Хиллар Тедер перечислил на счет ЦПЭ в два приема: 1 июля и 9 сентября. И по невероятнейшему совпадению (!) совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco на 39,4 млн. евро в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

А старшим партнёром в правящей коалиции – ну, конечно, по совершенно случайному совпадению – была Центристская партия…

Не иначе как совпадением является и тот факт, что Тедер-père оказался не только крупнейшим для центристов жертвователем Христа ради, но еще и по совместительству – отцом Рауно Тедера, молодого, но тоже уже вполне состоявшегося предпринимателя, хорошо известного в девелоперском бизнесе Эстонии. В частности (опять совпадение!), именно его компания занимается реализацией проекта Porto Franco в районе Таллиннского морского порта, под который правительство и выделило тот самый нехилый кредит на чрезвыча-а-а-айно льготных условиях…

Ну, раз пошла такая пьянка, то – до кучи – еще пара цитат от 13 октября прошлого года, когда, собственно, и стала достоянием гласности вся эта заварушка с кредитно-жертвенными подношениями.

«Ранее министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) говорил, что крупные пожертвования Хиллара Тедера никак не связаны с выделением государственного кредита фирме Porto Franco, которой руководит Рауно Тедер – сын Хиллара».

И двумя часами позднее: «Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что поскольку пожертвования находятся под пристальным вниманием, то он сразу же связался с Хилларом Тедером, который перечислил большую сумму денег. По словам Корба, Тедер заверил, что поводом для крупного пожертвования была поддержка правительством проведения „Ралли Эстонии“. Генсек отметил, что о фирме Porto Franco, которой руководит сын Тедера, не было и речи».