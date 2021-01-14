Чт, 14.01.2021
Керсти Кальюлайд всего раз встретилась с Путиным и сразу же переняла его привычки. Мартин Хельме
Мартин Хельме
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Что дальше - мирное факельное шествие на Кадриорг?

Вячеслав Иванов

ФОТО: Личный архив Стаса.

В одной из публикаций о скандале с кредитованием проекта Porto Franco я цитировал Ильфа и Петрова, писавших в романе «Золотой теленок» о Черноморске, который когда-то был вольным городом; и «это было так весело и доходно». На предмет «доходно» всё сошлось, а вот что касается «весело»…

Високосный год Крысы, календарно завершившись две недели назад, подобно Дональду Трампу отказывается добровольно сдавать позиции, выбрасывая метастазы в наследующий ему год Быка. Одна из таких метастаз – вялотекущая с прошлого лета история о крупных пожертвованиях в адрес Центристской партии со стороны известного предпринимателя Хиллара Тедера, которая завершилась на днях мощным дуплетным залпом в виде подозрений, предъявленных группе политиков и бизнесменов Госпрокуратурой республики и Полицией безопасности.

Пришла беда, откуда не ждали. А разве?

Просто ради легкого освежения памяти. 60 тысяч евро (самая крупная в прошлом году сумма пожертвований от частного лица) Хиллар Тедер перечислил на счет ЦПЭ в два приема: 1 июля и 9 сентября. И по невероятнейшему совпадению (!) совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco на 39,4 млн. евро в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

А старшим партнёром в правящей коалиции – ну, конечно, по совершенно случайному совпадению – была Центристская партия…

Не иначе как совпадением является и тот факт, что Тедер-père оказался не только крупнейшим для центристов жертвователем Христа ради, но еще и по совместительству – отцом Рауно Тедера, молодого, но тоже уже вполне состоявшегося предпринимателя, хорошо известного в девелоперском бизнесе Эстонии. В частности (опять совпадение!), именно его компания занимается реализацией проекта Porto Franco в районе Таллиннского морского порта, под который правительство и выделило тот самый нехилый кредит на чрезвыча-а-а-айно льготных условиях…

Ну, раз пошла такая пьянка, то – до кучи – еще пара цитат от 13 октября прошлого года, когда, собственно, и стала достоянием гласности вся эта заварушка с кредитно-жертвенными подношениями.

«Ранее министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) говорил, что крупные пожертвования Хиллара Тедера никак не связаны с выделением государственного кредита фирме Porto Franco, которой руководит Рауно Тедер – сын Хиллара».

И двумя часами позднее: «Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что поскольку пожертвования находятся под пристальным вниманием, то он сразу же связался с Хилларом Тедером, который перечислил большую сумму денег. По словам Корба, Тедер заверил, что поводом для крупного пожертвования была поддержка правительством проведения „Ралли Эстонии“. Генсек отметил, что о фирме Porto Franco, которой руководит сын Тедера, не было и речи».

То есть, если отбросить все книксены, реверансы и прочие приседания, получается крайне странная картинка. Мало того, что в начале прошлого года правительству пришлось отложить все рутинные дела и срочно заняться пандемией, и при этом параллельно премьер-министр вынужден был постоянно разгребать кучки неприятной субстанции, оставляемые то тут, то там лихими партнерами по коалиции на протяжении всего прошлого года. Но самое главное: в течение всего этого периода его – главы правительства! – собственные однопартийцы, пользуясь отсутствием должного надзора со стороны шефа, вырыли ему такую яму, что ему пришлось-таки в результате сделать роковой шаг, к которому не смогли его дотоле подвигнуть ни шалости ребят из EKRE, ни вся оппозиция, вместе взятая.  

Вообще-то, ситуация, похоже, шла к нынешней развязке вполне логическим путем. Ничто не заставит человека, оценивающего вещи более-менее здраво, поверить, что генсек партии, министр экономики или любой другой политик такого ранга искренне считал и (что было бы смешнее всего) продолжает считать, будто нет никакой связи между крупным взносом в партийную кассу и супер-льготным кредитом фирме, принадлежащей сыну жертвователя.

Еще меньше верится в то, что об этом механизме ничего не знал лидер партии и по совместительству глава кабинета министров, который в обеих этих ипостасях принимал не только жертвоприношение, но и решение о кредите. И если таки не знал, то обе свои должности он занимал не по чину.

На самом деле решение подать в отставку для Юри Ратаса – последняя попытка,  если угодно, сохранить хотя бы приблизительно незапятнанными белоснежные одежды: я был не в курсе, меня подвела моя доверчивость и желание видеть в людях только хорошее. К тому же: кто сам без греха?..

Нет худа без добра. Или добра – без худа...

Предложит ли Президент Республики формировать новую коалицию и, соответственно, правительство, лидеру ныне оппозиционной Партии реформ? Пока это было высказано только в сослагательном наклонении. Но в любом случае, безусловно, конфигурация политической власти в Эстонии претерпит существенные, если не кардинальные, изменения.

Хотя чисто теоретически еще остается вероятность сохранения нынешнего статус-кво (что чудеса бывают, подтверждает хотя бы сам факт формирования пока еще действующей троицы весной 2019-го). Однако вряд ли это даст возможность сохранить и все приоритеты нынешнего триумвирата. Взять хотя бы едва ли не единственный бесспорно позитивный результат возникшей ситуации – похороны злосчастного референдума о браке и семье.

Будет новый кабинет лучше нынешнего? Вопрос, что называется, на засыпку. Пожалуй, значительно легче прогнозировать (или хотя бы надеяться), что хуже он не будет. По крайней мере, не должен быть – вроде бы, уже некуда…

Одно тревожит. Если Керсти Кальюлайд предложит формировать коалицию и, соответственно, возглавить правительство лидеру реформистов, это может создать прецедент, когда в Эстонии одновременно главой государства и премьер-министром окажутся две женщины. А если министром, к примеру, обороны или (чур!) финансов будет назначен кто-то из ЛГБТ… Как это переживут лидеры EKRE? Не пришлось бы им в знак протеста устроить аутодафе перед замком Тоомпеа или Домом Стенбока... Или, паче того, вдохновившись примером сторонников Трампа, пойти приступом на Рийгикогу или дворец в Кадриорге. В форме мирного факельного шествия…

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