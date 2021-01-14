В Брюсселе митинг против полицейского произвола перерос в беспорядки с участием мигрантов

По данным телеканала, семья погибшего 23-летнего Ибрагима Б. призвала выйти на мирный протест в среду. Демонстрация началась около 15:00 по местному времени (16:00 по Таллинну) возле полицейского участка. По данным телеканала, вскоре акция, в которой приняли участие около 500 человек, переросла в беспорядки. В итоге было повреждено несколько полицейских автомобилей. Кроме того, радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок, передает РИА "Новости".

По некоторым данным, в переделку мог попасть и бельгийский король. Автомобиль короля Филиппа с бросающимся в глаза номерным знаком 1 покинул дворец и направлялся в резиденцию, но оказался на несколько минут в районе акции протеста. В это время, по данным агентства Belga, проходили столкновения протестующих с полицией, участники акции бросали в преградивших им путь силовиков камни.

Водитель короля с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, в итоге король и его кортеж не пострадали. После этого протестующие принялись громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.

King Phillipe of Belgium's car attacked in Brussels pic.twitter.com/FqUmEkOAYJ — SteveSpCorner (@SteveRightNLeft) January 13, 2021

По информации властей, до 80 участников беспорядков задержаны полицейскими. "Мы делаем все, чтобы восстановить порядок", - заявил представитель правоохранительных органов.

Согласно данным прокуратуры, которые приводит газета The Brussels Times, Ибрагим Б. был задержан 9 января после того, как самовольно покинул специализирующийся на лечении больных COVID-19 центр. Его доставили в полицию для допроса, однако там он потерял сознание, передает ТАСС. Молодого человека отправили в больницу, где вечером того же дня он умер. Ибрагима не смогли спасти, поскольку дефибриллятор был сломан.

Après Forest, Molenbeek, Bruxelles et Anderlecht, je vous présente "l'enrichissement culturel" dans les territoires occupés de Schaerbeek et Saint-Josse.#Bruxelles #Brussels ⤵ pic.twitter.com/jnRGC5LLTS — pierrebxl (@pierrebxl) January 13, 2021