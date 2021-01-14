ВОЗ: второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый

"Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - сказал он. В Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдают "идеальный сезонный шторм". Зимой в холод люди заходят внутрь помещений и "усиливают социальное смешение". Из-за этого и других факторов во многих странах передача вируса между людьми ускорилась, объяснил Райан.

Как пишет Newsru, представитель ВОЗ отметил, что нужно сфокусироваться на позитивном опыте стран в борьбе с пандемией. Нужно изучить, какие меры борьбы с коронавирусом сработали в каждой стране, и передать эти знания другим странам. Эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что после праздников ситуация с коронавирусом может вновь ухудшиться, однако теперь в мире "есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей вируса".

Накануне ВОЗ сообщила, что недельная заболеваемость коронавирусом достигла рекордного значения с начала пандемии. За день вирус выявили у пяти миллионов человек. В первую очередь сильный рост заболеваемости наблюдается в Северной и Южной Америке - там зафиксировали 51% новых случаев заболевания и 45% смертей за неделю. По данным организации, в мире коронавирус выявили у 90,33 миллиона человек. За время пандемии от инфекции умерли 1,95 миллиона человек.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса и делиться научной информацией на этот счет. Он подчеркнул, что в 2021 году мировое сообщество ждут новые разновидности коронавируса. "В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание", - сказал гендиректор.