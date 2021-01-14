Чт, 14.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Выдворение беженцев на Балканах: при чем здесь агентство Евросоюза Frontex

Frontex.

ФОТО: ARIS MESSINIS/AFP

Мигранты жалуются, что по пути в Западную Европу их незаконно выдворяют из Албании в Грецию. Защитники интересов беженцев подозревают в этом Frontex - агентство по охране внешних границ ЕС, пишет DW.

Сирийцу Али аль-Эбрахиму 22 года. В 2018 году он бежал от войны из Манбиджа (города недалеко от Алеппо, который тогда контролировали курды), чтобы избежать участия в боевых действиях. Сначала аль-Эбрахим попытал счастья в Турции. Местные власти взяли его личные данные - и отправили обратно в Сирию без объяснения причин, рассказывает молодой человек на хорошем английском. Кроме того, ему запретили въезд в Турцию на пять лет.

Тем не менее аль-Эбрахим рискнул еще раз - добрался до эгейского побережья Турции и потом доплыл до греческого острова Фармакониси на резиновой лодке. Однако когда он подал прошение о предоставлении убежища в Греции, его просьбу отклонили, указав, что ему нужно вернуться в Турцию.

Защитники границ ЕС в Албании

Но Али аль-Эбрахим ни в Турцию, ни тем более в Сирию вернуться не мог. Греческие власти это не волновало. "Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис очень строг в отношении мигрантов, - говорит сириец. - Поэтому я решил поехать в Албанию".

Аль-Эбрахим говорит, что в сентябре 2020 года он и еще пять человек поехали на автобусе в находящийся на севере Греции город Янина, а затем перешли албанскую границу, не встретив никакой греческой полиции.

Но в Албании, как известно, не входящей в ЕС, их остановили сотрудники Frontex - Европейского агентства по охране внешних границ - и передали местным властям на пограничном переходе Какавия. Аль-Эбрахим утверждает, что опознал сотрудников Frontex по голубым повязкам на рукавах с изображением эмблемы ЕС.

5000 евро за доставку беженцев в Австрию

Аль-Эбрахим и другие мигранты обратились к албанским властям с просьбой о предоставлении убежища, но им ответили, что в связи с пандемией коронавируса новые заявления не принимаются. После этого, утверждает аль-Эбрахим, их просто отправили обратно в Грецию - без уведомления греческих властей.

Когда сириец въехал в Албанию в следующий раз, ему повезло больше. Он попал в столицу страны Тирану, а оттуда - через Косово - добрался до Сербии. Интервью DW он дал в лагере беженцев в сербском городе Сомборе, расположенном недалеко от венгерской границы. Аль-Эбрахим сообщил, что хочет попасть в Австрию, но контрабандисты просят за это 5000 евро.

Заключение мигрантов под стражу в Греции

Хоуп Баркер координирует проект помощи беженцам Wave Thessaloniki

Хоуп Баркер координирует проект помощи беженцам "Wave Thessaloniki"

Британка Хоуп Баркер слышала много подобных историй. Она координирует проект "Wave Thessaloniki" ("Волна Салоники"), в рамках которого мигрантам помогают с обеспечением едой, медпомощью и юридическими консультациями. Город на севере Греции долгое время был тихой гаванью для беженцев, рассказывает Баркер в интервью DW, но летом 2019 года к власти в Афинах пришло новое консервативное правительство, и тогда все изменилось.

В январе 2020 года в Греции вступил в силу закон, ужесточивший политику в отношении мигрантов. "Вместо того, чтобы выдать документы просителям убежища, их могут заключить под стражу на срок до 18 месяцев без рассмотрения их дела, - объясняет Хоуп Баркер. - А затем задержание могут продлить еще на 18 месяцев".

Незаконные выдворения беженцев при участии Frontex?

В соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев государства не могут выслать мигрантов без рассмотрения их прошений об убежище. Однако, констатирует Баркер, такие незаконные выдворения - не редкость для Греции. Поэтому мигранты, направляющиеся в Западную Европу, избегают любых контактов с греческими властями.

Организации, помогающие беженцам, информируют о многочисленных выдворениях мигрантов и на границе Северной Македонии и Албании. По словам Баркер, беженцы слышали, как чиновники там говорили по-немецки, и видели на их рукавах голубые повязки с эмблемой ЕС.

Frontex отвергает обвинения

Тем не менее, признает Баркер, доказать факт таких выдворений непросто. Но ей известно об активности Frontex в Албании и о том, что через реку Эврос, протекающую на границе Греции, Турции и Болгарии, нелегально возвращают беженцев из Греции в Турцию. "Мы знаем, что выдворения происходят ежедневно. То, что Frontex обо всем этом не знает и в этом не участвует, кажется невероятным", - отмечает она.

Представитель Frontex сообщил DW, что агентство провело расследование некоторых обвинений в его адрес и "не нашло достоверных доказательств в поддержку любого из них". В ведомстве добавили, что его сотрудники обязаны соблюдать кодекс поведения, который прямо призывает "предотвращать нелегальное выдворение мигрантов и соблюдать права человека в соответствии с Хартией основных прав ЕС".

Почему Frontex вообще защищает внешнюю границу Албании, которая не является членом ЕС? Представитель агентства на этот вопрос DW ответил, что цель в данном случае - "поддержка пограничного контроля, помощь в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и трансграничной преступностью (включая нелегальный ввоз мигрантов), а также выявление возможных угроз безопасности".

Маршрут мигрантов на Запад

Многие мигранты едут из Салоник в Касторию - живописный греческий городок примерно в 30 км от границы с Албанией. "Там полиция должна забрать нас из автобуса и доставить к границе", - рассказывает марокканец Закариас DW в Центре помощи для беженцев "Wave" в Салониках. Но это не более чем слухи.

Днем он и еще несколько человек садятся в автобус, направляющийся в сторону Албании. Среди них - 46-летний Салех Роса, тоже из Марокко. Он уже год в Греции и долгое время был бездомным в Салониках. "Греция - хорошая страна, но я не могу здесь жить", - говорит он. Роса хочет попасть в Западную Европу - через Албанию, Косово, Сербию и Венгрию.

Полиция останавливает автобус неподалеку от Кастории. На стоянке припаркована патрульная машина с людьми в униформе. Два человека в гражданском заходят в автобус и представляются полицейскими. Не предъявляя удостоверений, они задерживают Салеха, Закариаса и их спутников.

Полицейские проверки мигрантов в Греции

Вечером того же дня мигранты через WhatsApp отправляют сообщение с координатами их местоположения. Они пишут, что люди в гражданском доставили их в населенный пункт, находящийся примерно в 15 км от албанской границы, но они все еще в Греции. Позже журналисты DW снова встретят Росу в столице Албании Тиране, и он заверит, что в Греции у него не проверили никаких документов.

После запроса DW в греческой полиции подтвердили факт проверок на этой дороге и существование сотрудников в гражданском. Но ее оценка расходится с историей, рассказанной марокканцами. В полиции заявили, что хотели проверить, находятся ли беженцы в Греции на законных основаниях, и отпустили их, как только это подтвердилось.

Между тем мигранты утверждают, что только Салех Роса законно проживал в Греции - остальные не были там зарегистрированы. Более того, в Греции действует ограничение на передвижение из-за пандемии COVID-19 и перемещаться из одного района в другой можно только в исключительных случаях. Поэтому даже при наличии документов мигрантам должны были выписать как минимум один штраф. В полиции это обстоятельство оставили без комментариев.

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