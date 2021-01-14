Евгений Плющенко согласился подраться на кулаках с хореографом Этери Тутберидзе

Конфликт между этими персонами возник после перехода из школы "Самбо-70" в академию "Ангелы Плющенко" Александры Трусовой и Алены Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ всячески принижает статус Железнякова, называя его "десятым колесом в телеге".

"Сегодня старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой - с удовольствием побьюсь с ним", - приводит слова Плющенко портал Sport24 .

"Хочет бои без правил - сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками - как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой", - заявил Плющенко.

Супруга Плющенко - продюсер Яна Рудковская - также отреагировала на брошенную ее мужу перчатку, призвав дерзкого хореографа "ответить за базар" или извиниться.

"Кто это? А... Этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дергают нас, да еще и в праздник! Ну, понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! Ну пусть придет. Мы его ждем. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за свой "базар" или попросит прощение", - приводит ее слова " Спорт-Экспресс ".