Индрек Касела: прошлое правительство нанесло репутации Эстонии невообразимый ущерб

«Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас - как наши соседи отреагировали на сотрудничество с Эстонией во время коронакризиса, или какие рабочие места и инвестиции не пришли в Эстонию, - прокомментировал глава PRFoods. - Репутацию можно восстановить - многое зависит от действий новой власти».

Говоря о коррупционном скандале с Porto Franco, Касела отметил, что, поскольку решение о поддержке развития недвижимости было принято правительством и не было поддержано руководством Kredex, роспуск правительства был единственно возможным вариантом. По его словам, кредитование Porto Franco с самого начала имело признаки коррумпированности.

В начале сентября прошлого года правительство одобрило инвестиционный кредит Porto Franco OÜ в размере 39,4 миллиона евро сроком на шесть лет.

Касела сказал, что задача нового правительства - создать атмосферу, в которой государство заботится о своих людях. «Во время весеннего кризиса общество проявило солидарность - граждане постарались, а государство пришло на помощь, - сказал он. - Деньги важны, но сотрудничество между государством и гражданами основано на взаимном доверии и уважении».

Он также сообщил, что следует сделать акцент на вакцинацию от коронавируса. «Следующее правительство должно как можно скорее и всеми силами провести вакцинацию страны. Лучшая страна - это та, которая позволяет своим гражданам жить свободно, страна, куда хочется приезжать в гости или оставаться там жить. Где не преследует граждан и компании из-за их политических предпочтений», - добавил предприниматель.