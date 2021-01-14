Чт, 14.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
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Взгляд аналитика: элитная недвижимость Эстонии

Мыза Вихтерпалу.

ФОТО: KV.EE

Пандемия коронавируса пагубно повлияла на отельный и туристический бизнес во всем мире. Закрытые границы и карантинные меры вынудили некоторых предпринимателей продавать налаженный бизнес — отели и уникальные поместья с апартаментами. Аналитики из эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces проанализировали рынок недвижимости и отобрали самые интересные, на их взгляд, предложения в нескольких странах, начиная с Эстонии.

1. Уникальная усадьба Kõue, о которой впервые в истории упоминается в 1241 году, находится в 50 км от Таллинна неподалеку от Козе. В 1832 году эту усадьбу купил известный мореплаватель Отто фон Коцебу, чьи путевые записки нашли отражение в интерьере особняка. Сейчас тут работает отель, ресторан и конференц-зал. 

Территория поместья: 14,6 га.

Цена: 3,8 млн евро

2. Мыза Вихтерпалу построена в 1820 году и находится в 60 километрах от Таллинна. Общая площадь: 2600 кв.м. Принадлежал знатной семье балтийских немцев фон Кнорринг. Главное здание в стиле классицизма с ярким фасадом.

Территория поместья: 30 га.

Цена: 3,5 млн евро.

3. Действующий отель Taanilinna находится в Таллинне, в районе Старого города, между Ратушной площадью с основными достопримечательностями и деловым центром. Отель на 20 номеров имеет площадь 1200 кв.м. Есть ресторан, бар и большая укомплектованная кухня.

Площадь участка: 540 кв.м.

Цена: 2,9 млн евро

4. Отель Pikk 49 находится в сердце Старого Таллинна в здании постройки 1700 года. Капитальный ремонт сделан в 2008 году. Всего в здании восемь апартаментов, а также офис и банный комплекс на нулевом этаже. Aпартаменты площадью от 45 до 80 м2 предназначены для 1-4 гостей.

Общая площадь: 746 кв.м.

Цена: 2,35 млн евро

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