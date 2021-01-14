Взгляд аналитика: элитная недвижимость Эстонии

1. Уникальная усадьба Kõue, о которой впервые в истории упоминается в 1241 году, находится в 50 км от Таллинна неподалеку от Козе. В 1832 году эту усадьбу купил известный мореплаватель Отто фон Коцебу, чьи путевые записки нашли отражение в интерьере особняка. Сейчас тут работает отель, ресторан и конференц-зал.

Территория поместья: 14,6 га.

Цена: 3,8 млн евро

2. Мыза Вихтерпалу построена в 1820 году и находится в 60 километрах от Таллинна. Общая площадь: 2600 кв.м. Принадлежал знатной семье балтийских немцев фон Кнорринг. Главное здание в стиле классицизма с ярким фасадом.

Территория поместья: 30 га.

Цена: 3,5 млн евро.

3. Действующий отель Taanilinna находится в Таллинне, в районе Старого города, между Ратушной площадью с основными достопримечательностями и деловым центром. Отель на 20 номеров имеет площадь 1200 кв.м. Есть ресторан, бар и большая укомплектованная кухня.

Площадь участка: 540 кв.м.

Цена: 2,9 млн евро

4. Отель Pikk 49 находится в сердце Старого Таллинна в здании постройки 1700 года. Капитальный ремонт сделан в 2008 году. Всего в здании восемь апартаментов, а также офис и банный комплекс на нулевом этаже. Aпартаменты площадью от 45 до 80 м2 предназначены для 1-4 гостей.

Общая площадь: 746 кв.м.

Цена: 2,35 млн евро