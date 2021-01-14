В Таллиннском зоопарке умер лев
Вчера, 13 января, в Таллиннском зоопарке не стало самца азиатского льва Джуны, которого также ласково называли Джонни.
Вчера, 13 января, в Таллиннском зоопарке не стало самца азиатского льва Джуны, которого также ласково называли Джонни.
В 2020 году у льва преклонного возраста во время проверки здоровья обнаружили почечную недостаточность, которая является одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем у представителей кошачьих старше среднего возраста, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Таллиннский зоопарк.
Kurbusega teatame, et loomaaia asukate seast on lahkunud isane aasia lõvi Juna, keda teati ka hellitusnimega Johnny....Опубликовано Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo Четверг, 14 января 2021 г.
В первые недели января состояние Джуны заметно ухудшилось, ветеринары не давали надежды на улучшение, поэтому 13 января животное усыпили.
Джуна родился в зоопарке Франкфурта 23 декабря 2003 года. С апреля 2005 года он жил в Таллиннском зоопарке.