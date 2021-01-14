В Таллиннском зоопарке умер лев

В 2020 году у льва преклонного возраста во время проверки здоровья обнаружили почечную недостаточность, которая является одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем у представителей кошачьих старше среднего возраста, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Таллиннский зоопарк.