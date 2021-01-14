Скандальный памятник пообещали убрать
Вильянди уберет скандальный памятник Яаку Йоала, пообещал мэр города Мадис Тимпсон. Вероятно, в понедельник мэрия примет решение о его демонтаже, сказал Тимпсон в четверг ERR.
Вильянди уберет скандальный памятник Яаку Йоала, пообещал мэр города Мадис Тимпсон. Вероятно, в понедельник мэрия примет решение о его демонтаже, сказал Тимпсон в четверг ERR.
Как ранее сообщала газета Sakala, вдова известного певца Яака Йоала и собственница патента на его имя потребовала от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоала, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили.
«Эскиз и конечный результат различаются как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоала Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек – прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.
По мнению Майре Йоала, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала. От дальнейших комментариев вдова отказалась.
В письменном предупреждении об исковом заявлении, направленном в управу Вильянди через юридическое бюро, Майре Йоала требует удалить со скульптуры касающиеся Яака Йоала надписи, а также бронзовые руки и голову.
Майре Йоала подчеркивает, что торговая марка Jaak Joala зарегистрирована в Патентном департаменте на ее имя. Патент был зарегистрирован в категориях, которые в первую очередь касаются исполнения музыки Яака Йоала. Однако в претензии не говорится о требовании прекратить воспроизведение музыки.
Скульптор Мати Кармин заявил, что перед установкой скульптуры он получил одобрение Майре Йоала.
«Я ей искренне сочувствую, потому что она дрогнула под давлением СМИ. Жаль, что это произошло, потому что изначально она была согласна», - сказал Кармин, признавшись, что его тоже достали все сплетни и домыслы по поводу скульптуры.