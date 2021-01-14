Скандальный памятник пообещали убрать

Как ранее сообщала газета Sakala, вдова известного певца Яака Йоала и собственница патента на его имя потребовала от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоала, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили.

«Эскиз и конечный результат различаются как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоала Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек – прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.

По мнению Майре Йоала, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала. От дальнейших комментариев вдова отказалась.

Голова, руки и буквы

В письменном предупреждении об исковом заявлении, направленном в управу Вильянди через юридическое бюро, Майре Йоала требует удалить со скульптуры касающиеся Яака Йоала надписи, а также бронзовые руки и голову.

Майре Йоала подчеркивает, что торговая марка Jaak Joala зарегистрирована в Патентном департаменте на ее имя. Патент был зарегистрирован в категориях, которые в первую очередь касаются исполнения музыки Яака Йоала. Однако в претензии не говорится о требовании прекратить воспроизведение музыки.

Скульптор Мати Кармин заявил, что перед установкой скульптуры он получил одобрение Майре Йоала.