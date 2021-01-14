Прямая трансляция ⟩ Центристская партия и Партия реформ дадут совместную пресс-конференцию
Партия реформ и Центристская партия начали переговоры о создании коалиции. Сегодня утром председатель Партии реформ Кая Каллас официально стала кандидатом на пост премьер-министра, теперь у нее есть 14 дней, чтобы сформировать новое правительство. Переговорщиками от Центристской партии являются Майлис Репс и Танель Кийк, а Кая Каллас, Кейт Пентус-Розиманнус, Март Вырклаев и Геррит Мяэсалу представляют Партию реформ.