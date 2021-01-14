Прямая трансляция ⟩ Центристская партия и Партия реформ дадут совместную пресс-конференцию

«Новое правительство должно вступить в должность в очень тяжелое время. Мы находимся посреди коронакризиса, и нам нужно быстро двигаться вперед, чтобы спасти жизни и здоровье жителей Эстонии и в процессе этого удержать нашу экономику. Эстония не может сейчас позволить себе простоя. Я чувствую политическую ответственность за то, чтобы общественное напряжение последних лет было снято, а мы могли сосредоточиться на том, что важно для Эстонии», - отметила Каллас.