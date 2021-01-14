Чт, 14.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Центристская партия и Партия реформ дадут совместную пресс-конференцию
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Прямая трансляция ⟩ Центристская партия и Партия реформ дадут совместную пресс-конференцию

Партия реформ и Центристская партия начали переговоры о создании коалиции. Сегодня утром председатель Партии реформ Кая Каллас официально стала кандидатом на пост премьер-министра, теперь у нее есть 14 дней, чтобы сформировать новое правительство. Переговорщиками от Центристской партии являются Майлис Репс и Танель Кийк, а Кая Каллас, Кейт Пентус-Розиманнус, Март Вырклаев и Геррит Мяэсалу представляют Партию реформ.

«Продолжавшиеся вчера беседы привели понимаю того, что действующее правительство могут создать Партия реформ и Центристская партия. Мне приятно, что две крупнейшие партии страны решили создать правительство», - сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.

«Новое правительство должно вступить в должность в очень тяжелое время. Мы находимся посреди коронакризиса, и нам нужно быстро двигаться вперед, чтобы спасти жизни и здоровье жителей Эстонии и в процессе этого удержать нашу экономику. Эстония не может сейчас позволить себе простоя. Я чувствую политическую ответственность за то, чтобы общественное напряжение последних лет было снято, а мы могли сосредоточиться на том, что важно для Эстонии», - отметила Каллас.

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