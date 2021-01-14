Лиги: Сеэдер отказывается отпускать EKRE и центристов

«Конечно, Партия реформ не приходит вместо EKRE, а попробует сформировать правительство без EKRE», - написал Лиги. По его мнению, для Партии реформ было бы идеально сформировать правительство с социал-демократами и «Отечеством» и восстановить старый добрый тройственный союз, не замешанный в коррупционном скандале.

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер сказал сегодня в «Terevisioon», что первым предпочтением Партии реформ и так была Центристская партия, и переговоры шли задолго до коррупционного скандала. По словам Сеэдера, Партия реформ в этом вопросе не проявляла никакой инициативы.

Лиги отреагировал на слова Сеэдера в социальной сети так: «Но что я слышу в «Terevisioon»! Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Интересно, где здесь логика?»

Лиги сказал, что Сеэдер не хочет идти в правительство ни с социал-демократами, ни с Партией реформ, и они готовы примириться с Партией реформ лишь при условии, что в правительстве будет и Центристская партия. «Что послужило мотивом, я кажется, догадываюсь. Во-первых, рейтинг в 5%. Во-вторых, два «правых» (Parempoolsed)) замещающих члена в Рийгикогу – Кийслер и Лотман, от которых можно избавиться в случае падения правительства. То есть рестарт. И, естественно, идеологическое уподобление руководства EKRE», - написал Лиги.

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер опроверг утверждения Партии реформ, будто бы отечественникам было сделано предложение по формированию правительства.

«"Отечество" имеет патриотические и национальные ценности, но не ценности EKRE, как утверждают Каллас и Лиги. Поэтому мы всегда открыты для сотрудничества со всеми партиями. Это было как после выборов в 2019 году, так и в последние дни», - заявил Сеэдер.

«Единственная партия, с которой лидеры Партии реформ общались на тему создания коалиции, была Центристская партия. У Партии реформ политическая культура ближе к Центристской партии, а также у них есть точки соприкосновения и прагматические соображения при разделении власти. Партия реформ не предлагала "Отечеству" начинать переговоры», - подчеркнул он.