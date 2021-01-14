Чт, 14.01.2021
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Мартин Хельме
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Хакеры выложили в интернет секретные документы о вакцине Pfizer

Вакцина.

ФОТО: Gonzalo Fuentes/Reuters/Scanpix

В декабре хакеры произвели атаку на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и получили доступ к конфиденциальным документам, связанным с коронавирусом, созданной американской компанией Pfizer в партнёрстве с немецкой BioNTech.

По данным Bloomberg, хакеры получили документы, которые Pfizer и BioNTech отправляли в агентство, когда оно проводило анализ вакцины. Одобрение агентства EMA данная вакцина получила в конце декабря.

Впоследствии похищенные данные были обнаружены в Даркнете итальянской фирмой Yarix, которая занимается кибербезопасностью.

Один хакер опубликовал в блоге пост, содержащий документы EMA, в том числе секретные электронные письма, которые касались производства и распространения вакцины.

В пресс-релизе EMA говорится, что агентство сотрудничает по этому делу с правоохранительными органами. Однако более подробной информации о документах, добытых хакерами, агентство не опубликовало.

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