Хакеры выложили в интернет секретные документы о вакцине Pfizer

По данным Bloomberg, хакеры получили документы, которые Pfizer и BioNTech отправляли в агентство, когда оно проводило анализ вакцины. Одобрение агентства EMA данная вакцина получила в конце декабря.

Впоследствии похищенные данные были обнаружены в Даркнете итальянской фирмой Yarix, которая занимается кибербезопасностью.

Один хакер опубликовал в блоге пост, содержащий документы EMA, в том числе секретные электронные письма, которые касались производства и распространения вакцины.