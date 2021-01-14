Правительство сформирует комиссию по расследованию предоставления Porto Franco кредита

Госсекретарь должен будет к следующему четвергу подготовить созыв комиссии, сообщила пресс-служба правительства.

В сентябре прошлого года правительство одобрило предоставление Porto Franco OÜ на шесть лет инвестиционного кредита в размере 39,4 млн евро.

Во вторник в предоставляющем предприятиям кредиты и поручительство учреждении KredEx, которое также занималось предоставлением кредита Porto Franco, прошел обыск.

В тот же день подозрения в коррупции в связи с Porto Franco предъявили генсеку Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, бизнесмену Хиллару Тедеру и Центристской партии.

В четверг по решению суда Тедера и Крахт взяли под стражу на два месяца.

Отец мажоритарного владельца Porto Franco Рауно Тедера, бизнесмен Хиллар Тедер, в июле прошлого года пожертвовал Центристской партии 30 000 евро, в сентябре 30 000 евро, а в четвертом квартале прошлого года еще 60 000 евро.

В KredEx изучают возможности расторжения кредитного договора

Во вторник пресс-секретарь KredEx Йоонас Керге уточнил, что к настоящему моменту из 39,4 млн евро кредита оборотного капитала было выплачено 19,78 млн евро, то есть около половины суммы. Керге не смогу уточнить, какие шаги KredEx предпримет в ближайшее время.

По словам канцлера Министерства экономики и коммуникаций и председателя совета KredEx Андо Леппимана, все действия KredEx выполнялись в рамках закона, а процедыра выдачи кредита велась исходя из установленных условий.

«Мы еще выясняем, как действовать дальше: выплатить Porto Franco оставшуюся часть кредита, либо, например, запросить возврат уже выплаченной суммы, - сказал Леппиман. – Вопрос в том, каковы условия расторжения договора, а также в том — следует ли его расторгать или нет».