Чт, 14.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Тысячи инвесторов требуют возврата своих денег через эстонский суд
Афера века?

Денис Пискунов

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Зарегистрированный в Эстонии портал софинансирования Envestio приобрел печальную известность несколько лет назад, когда стало ясно, что владельцы портала пустили на ветер деньги миллионов инвесторов, пишет Postimees.

Инвесторы не захотели оставлять всё как есть: более 2 000 инвесторов обратились в суд и в конце прошлого года внесли беспрецедентный депозит в размере 200 000 евро в эстонский суд, чтобы банкротное производство потихоньку не сошло на нет. «И чтобы предотвратить вывод активов компаний, задействованных в схеме», - сказал представляющий интересы потерпевших присяжный адвокат юридического бюро Magnusson Денис Пискунов.

Это принесло определенную пользу: ​​в Латвии уже арестовано несколько люксовых объектов недвижимости и автомобилей. Ожидается, что за счет банкротства удастся выудить несколько миллионов евро. Инвесторы надеются не только вернуть свои деньги, но и восстановить справедливость, потому что, как сказал один инвестор, мошенничество было совершено латвийцами, а позор достался Эстонии.

Инвесторы: мы это так не оставим!

Но начнем с самого начала. Envestio был зарегистрирован году  в Латвии в  2014 году, но портал заработал в 2017 году. В 2018 году Антон Калетин внес Envestio SI OÜ в эстонский коммерческий регистр. Параллельно был запущен портал софинансирования, на котором собирались средства для проектов, которые, казалось бы, реализуются в разных странах. Инвесторам обещали огромную производительность (фактически, и сегодня обещают доход до 30 процентов, потому что веб-сайт работает, несмотря на банкротство компании, и продолжает предлагать «инвестиционные возможности»). Это привлекло инвесторов со всей Европы.

Портал продвигали нескольких блогеров, например, эстонский Rahakratt, который и сам потерял деньги в этой схеме и теперь вместе с другими инвесторами с помощью юристов пытается вернуть их. В начале прошлого года за пару напряженных часов стало ясно, что портал закрыт, а организаторы с миллионами исчезли в неизвестном направлении.

«Это была классическая финансовая пирамида», - говорит адвокат Денис Пискунов. Другими словами, на деньги новых инвесторов выплачивались проценты первым, чтобы создать впечатление, что все в порядке.

«Среди нас есть люди, которые потеряли 1 000 евро, но есть и те, кто потерял 100 000 евро. Люди, потерявшие все пенсионные накопления. Люди потеряли членов семьи из-за стресса, вызванного этим мошенничеством. Большинство из нас - обычные европейские граждане, которые вкладывали средства в совместное финансирование, когда оно процветало, а несколько блогеров писали об их успехе», - сказал бывший инвестор Envestio Гильермо, потерявший 13 000 евро.

Более 2000 инвесторов, в основном из Испании, Германии и Италии, не захотели оставлять дело как есть и обратились в полицию Эстонии. Кроме того, инвесторы обратились в юридическое бюро Magnusson. Инвесторы провели кампанию софинансирования для оплаты затрат.

В Латвии арестован ряд объектов недвижимости

Эстонский суд заявил, что поскольку предъявлять иски предстоит в нескольких странах, необходим депозит, чтобы предотвратить затухание процедуры банкротства, и к концу года инвесторы перечислили депозит в размере 200 000 евро - один из крупнейших в судебной истории Эстонии.

По словам Пискунова, у его клиентов имеются требования на сумму в 15 миллионов евро. Цель амбициозная: вернуть большую часть денег.

Куда делись деньги? Пискунов заявил, что небольшая часть денег была изъята на банковских счетах на Мальте и в Латвии - это несколько десятков тысяч евро.

Однако большая часть средств была благополучно выведена, и здесь у инвесторов есть о чем спорить с банками: "И ребенку должно быть понятно, что софинансирование не может переводить деньги организациям, не связанным с обнародованным проектом. Но здесь существенная часть перешла к вымышленным проектам и компаниям, где никакой деятельности не велось. Абсолютным «победителем» в случае с переводами оказался SEB», - отметил адвокат. 

Деньги переходили к организациям в Китае, Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше и на Мальте. По словам Пискунова, большая часть, вероятно, была снята наличными позже.

По словам Гильермо, другие инвесторы думают так же: в банках не состоялись процедуры по борьбе с отмыванием денег. Причастность SEB и Swedbank к проблемным переводам также вызвала интерес у шведского телеканала SVT, который обратился к банкам, но получил ответы в стиле «мы сделали то, что могли».

Но удивительным образом около трети проектов Envestio были связаны с латвийскими компаниями, часть из которых действительно работала или имела хоть какое-то обеспечение. Против них адвокаты и выступили. 

«Мы были в ситуации, когда на эти объединения следовало незамедлительно подать в суд, а для этого требовались соответствующие финансовые ресурсы», - объяснил Пискунов, как дело дошло до депозита в размере 200 000 евро. Потому что, хотя Envestio была зарегистрирована в Эстонии и ее дело о банкротстве рассматривается в эстонском суде, предприятия работали в Латвии, и с ними нужно было немедленно разбираться, чтобы активы не были выведены.

Первая волна коронавируса сыграла с инвесторами злую шутку: тогда государство ввело мораторий на банкротство. «Подача заявлений о банкротстве была запрещена, и было известно, что теперь, в декабре или январе, мораторий может снова вступить в силу, что позволит злостным должникам опустошить свой бизнес, так что им больше ничего нельзя было сделать. Но их нужно было бы обанкротить», - сказал присяжный адвокат.

«Наш план действий был такой: мы возьмемся за тех, с кого есть что получить. За счет внесенных на депозит денег было возбуждено несколько исковых процессов и дел о банкротстве против реально действующих в Латвии компаний, у которых есть активы», - сказал Пискунов. К началу января латвийский суд наложил арест на имущество двух основных должников. «Есть лакомые участки недвижимости», - одобрил Пискунов.

Адвокат выразил надежду, что значительную часть потерянных денег удастся взыскать через суд. Сколько, пока рано говорить.

Более крупные бенефициары и более пространные схемы

Пискунов сказал, что при изучении выписок со счетов вскоре выяснилось, что Envestio получила крупные суммы денег от очень известных в Латвии бизнесменов. Например, от Мартина Тенбергса,  владельца охранного предприятия и телохранителя бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, а также  от компаний, связанных с не нуждающимися в представлении в Латвии Эдуардсом Слобинсом и Улдисом Меркалнсом. Postimees пытался связаться с Эдуардсом Слобинсом, но безуспешно.

Хотя эстонская полиция в комментарии сообщила, что невозможно указать на вероятные связи между порталами софинансирования, попавшимися на различных махинациях, Пискунов говорит, что нужно быть слепым, чтобы не видеть этих связей.

Он, в частности, указал на три компании: Envestio, Kuetzali и Monethera. Юридическая фирма Magnusson действует против всех трех, и, по оценке юриста, это похоже на преступную сеть: одни и те же лица и компании имеют тенденцию всплывать снова и снова. Пискунов также подозревает, что в случае с Kuetzali-Envestio-Monethera их создатели и директора не являются реальными бенефициарами, а скорее выступали в роли танкистов. Ни генеральный директор Kuetzali Альберт Северс, ни владелица Виктория Горчак, ни  глава Envestio Евгенийс Кукинс, по словам адвоката, не являются теми, кто действительно дергает за ниточки в этом деле.

Ясно то, что в эстонском суде будет горячо, потому что инвесторы из Южной Европы не намерены без боя сдаваться балтийскому рассаднику обмана. «Дело уже не в возврате денег индивидуальных инвесторов. Это социальное предупреждение, призванное предотвратить будущие инциденты, и в некотором смысле также обратная связь с регуляциями, которые могут сделать европейские инвестиционные инструменты более безопасными», - сказал Гильермо.

Крупнейшие бенефициары Envestio

1) Компании Эдуардcа Слобинcа SRR, WTS, Zelta Jumpts, Transports Nomai получили в общей сложности около 3,5 миллионов евро.

2) Cвязанные с Мартином Тенбергсом и Улдисом Меркалнсом Tukuma Maja и Tukums DH получили в общей сложности около 2 миллионов евро.

За этой информацией стоит юридическая фирма Magnusson, у которой была возможность изучить банковские выписки. По их словам, предприятия, связанные со Слобинсом, Тенебергсом и Меркалнсом, получили треть полученных обманом от инвесторов денег, то есть 5,5 миллиона из 15 миллионов евро.

Ведется сотрудничество с полицией Латвии

Лехо Лаур

Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции 

Бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции  возбудило уголовное дело против платформы совместного финансирования Envestio в соответствии с разделом об инвестиционном мошенничестве (статья 211 Пенитенциарного кодекса). В ходе производства было установлено, что некоторые из рекламируемых на странице Envestio проектов, в которые людям предлагалось внести деньги, были фальшивыми, но все детали уточняются. Весной прошлого года подозрение было предъявлено основателю Envesio SI OÜ, который возглавлял компанию до декабря 2019 года.

В этом производстве также налажено международное сотрудничество с полицией Латвии.

В ходе производства также будут изучены возможные связи между различными платформами софинансирования, но на данном этапе невозможно подтвердить, что они взаимосвязаны.

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