Тысячи инвесторов требуют возврата своих денег через эстонский суд

Инвесторы не захотели оставлять всё как есть: более 2 000 инвесторов обратились в суд и в конце прошлого года внесли беспрецедентный депозит в размере 200 000 евро в эстонский суд, чтобы банкротное производство потихоньку не сошло на нет. «И чтобы предотвратить вывод активов компаний, задействованных в схеме», - сказал представляющий интересы потерпевших присяжный адвокат юридического бюро Magnusson Денис Пискунов.
Это принесло определенную пользу: в Латвии уже арестовано несколько люксовых объектов недвижимости и автомобилей. Ожидается, что за счет банкротства удастся выудить несколько миллионов евро. Инвесторы надеются не только вернуть свои деньги, но и восстановить справедливость, потому что, как сказал один инвестор, мошенничество было совершено латвийцами, а позор достался Эстонии.
Инвесторы: мы это так не оставим!
Но начнем с самого начала. Envestio был зарегистрирован году в Латвии в 2014 году, но портал заработал в 2017 году. В 2018 году Антон Калетин внес Envestio SI OÜ в эстонский коммерческий регистр. Параллельно был запущен портал софинансирования, на котором собирались средства для проектов, которые, казалось бы, реализуются в разных странах. Инвесторам обещали огромную производительность (фактически, и сегодня обещают доход до 30 процентов, потому что веб-сайт работает, несмотря на банкротство компании, и продолжает предлагать «инвестиционные возможности»). Это привлекло инвесторов со всей Европы.
Портал продвигали нескольких блогеров, например, эстонский Rahakratt, который и сам потерял деньги в этой схеме и теперь вместе с другими инвесторами с помощью юристов пытается вернуть их. В начале прошлого года за пару напряженных часов стало ясно, что портал закрыт, а организаторы с миллионами исчезли в неизвестном направлении.
«Это была классическая финансовая пирамида», - говорит адвокат Денис Пискунов. Другими словами, на деньги новых инвесторов выплачивались проценты первым, чтобы создать впечатление, что все в порядке.
«Среди нас есть люди, которые потеряли 1 000 евро, но есть и те, кто потерял 100 000 евро. Люди, потерявшие все пенсионные накопления. Люди потеряли членов семьи из-за стресса, вызванного этим мошенничеством. Большинство из нас - обычные европейские граждане, которые вкладывали средства в совместное финансирование, когда оно процветало, а несколько блогеров писали об их успехе», - сказал бывший инвестор Envestio Гильермо, потерявший 13 000 евро.
Более 2000 инвесторов, в основном из Испании, Германии и Италии, не захотели оставлять дело как есть и обратились в полицию Эстонии. Кроме того, инвесторы обратились в юридическое бюро Magnusson. Инвесторы провели кампанию софинансирования для оплаты затрат.
В Латвии арестован ряд объектов недвижимости
Эстонский суд заявил, что поскольку предъявлять иски предстоит в нескольких странах, необходим депозит, чтобы предотвратить затухание процедуры банкротства, и к концу года инвесторы перечислили депозит в размере 200 000 евро - один из крупнейших в судебной истории Эстонии.
По словам Пискунова, у его клиентов имеются требования на сумму в 15 миллионов евро. Цель амбициозная: вернуть большую часть денег.