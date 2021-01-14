Тысячи инвесторов требуют возврата своих денег через эстонский суд

Хотя эстонская полиция в комментарии сообщила, что невозможно указать на вероятные связи между порталами софинансирования, попавшимися на различных махинациях, Пискунов говорит, что нужно быть слепым, чтобы не видеть этих связей.

Он, в частности, указал на три компании: Envestio, Kuetzali и Monethera. Юридическая фирма Magnusson действует против всех трех, и, по оценке юриста, это похоже на преступную сеть: одни и те же лица и компании имеют тенденцию всплывать снова и снова. Пискунов также подозревает, что в случае с Kuetzali-Envestio-Monethera их создатели и директора не являются реальными бенефициарами, а скорее выступали в роли танкистов. Ни генеральный директор Kuetzali Альберт Северс, ни владелица Виктория Горчак, ни глава Envestio Евгенийс Кукинс, по словам адвоката, не являются теми, кто действительно дергает за ниточки в этом деле.

Ясно то, что в эстонском суде будет горячо, потому что инвесторы из Южной Европы не намерены без боя сдаваться балтийскому рассаднику обмана. «Дело уже не в возврате денег индивидуальных инвесторов. Это социальное предупреждение, призванное предотвратить будущие инциденты, и в некотором смысле также обратная связь с регуляциями, которые могут сделать европейские инвестиционные инструменты более безопасными», - сказал Гильермо.

Крупнейшие бенефициары Envestio

2) Cвязанные с Мартином Тенбергсом и Улдисом Меркалнсом Tukuma Maja и Tukums DH получили в общей сложности около 2 миллионов евро.

За этой информацией стоит юридическая фирма Magnusson, у которой была возможность изучить банковские выписки. По их словам, предприятия, связанные со Слобинсом, Тенебергсом и Меркалнсом, получили треть полученных обманом от инвесторов денег, то есть 5,5 миллиона из 15 миллионов евро.

Ведется сотрудничество с полицией Латвии

Лехо Лаур

Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции

Бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции возбудило уголовное дело против платформы совместного финансирования Envestio в соответствии с разделом об инвестиционном мошенничестве (статья 211 Пенитенциарного кодекса). В ходе производства было установлено, что некоторые из рекламируемых на странице Envestio проектов, в которые людям предлагалось внести деньги, были фальшивыми, но все детали уточняются. Весной прошлого года подозрение было предъявлено основателю Envesio SI OÜ, который возглавлял компанию до декабря 2019 года.

В этом производстве также налажено международное сотрудничество с полицией Латвии.

В ходе производства также будут изучены возможные связи между различными платформами софинансирования, но на данном этапе невозможно подтвердить, что они взаимосвязаны.