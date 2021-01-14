Полный локдаун: как Европа переживает жесткий карантин из-за COVID-19

Предварительно власти планировали возобновить занятия в школах 18 января, но, по данным австрийских СМИ, все указывает на то, что этого не произойдет. Канцлер Себастьян Курц высказался за то, чтобы уроки в режиме онлайн продлились еще, как минимум, одну неделю. Газета Österreich пишет, что правительство обсуждает возможность оставить школы закрытыми до середины февраля.

Италия: темпы вакцинации - самые высокие в ЕС

В первую волну пандемии Италия пострадала больше остальных европейских стран, и введенный весной жесткий локдаун длился несколько месяцев. Сейчас в Италии действует общенациональный карантин, страна поделена на зоны в зависимости от числа заражений. Если кумулятивный семидневный показатель превышает 250 случаев на 100 тысяч жителей, регион объявляется "красной зоной" со строгим комендантским часом, магазины и рестораны закрываются, а занятия в школах переводятся в режим онлайн. В настоящее время этот показатель по стране - 203 на 100 тыс.

Надежды вселяют темпы вакцинации в Италии. К середине января прививку тут получили более полумиллиона человек - больше, чем в других странах Евросоюза. Папа римский Франциск призвал всех итальянцев вакцинироваться, отметив, что это необходимо "с этической точки зрения". Сам понтифик, по его словам, намерен сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.

Ирландия: контакты почти полностью запрещены

Особенно сильно от зимней пандемии пострадала Ирландия. С начала декабря число новых инфицированных стремительно выросло, а распространение в стране британского штамма гриппа влечет за собой еще больше заражений. Кумулятивный семидневный показатель за первую неделю января достиг отметки в 1291 случай на 100 тысяч населения. В некоторых графствах, таких как Монахан и Лаут, цифры примерно вдвое выше.

Незадолго до конца 2020 года глава правительства Ирландии Майкл Мартин объявил о введении очередного локдауна - на этот раз минимум на месяц. Некоторые ограничения гораздо жестче, чем в других странах ЕС: к примеру, частные визиты полностью запрещены.

Исключением являются лишь свадьбы, на которые можно пригласить максимум шесть гостей, и похороны, куда могут прийти до 10 человек. Спортом на открытом воздухе можно заниматься на расстоянии не более пяти километров от дома. Все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, закрыты.

Швеция: введут ли власти локдаун?

Единственной страной в Европе, отказавшейся от локдауна и в первую, и во вторую волну пандемии, является пока Швеция. Результатом этого решения стал взрывной рост количества смертей от COVID-19 по сравнению с соседними странами - особенно много их было весной. Сейчас в Швеции кумулятивный семидневный показатель - 515 на 100 тысяч населения.