Фото ⟩ Несмотря на плохую ситуацию, Хельме демонстрирует хорошее настроение
Несмотря на развал коалиции, министр финансов Мартин Хельме (EKRE) продемонстрировал "жест хорошего настроения" на правительственной пресс-конференции, пишет Postimees.
Несмотря на развал коалиции, министр финансов Мартин Хельме (EKRE) продемонстрировал "жест хорошего настроения" на правительственной пресс-конференции, пишет Postimees.
Жест, который ассоциируется с правыми экстремистами, стал известен в Эстонии, когда Руубен Каалеп сделал его, принося присягу в Рийгикогу, а позже заверил, что это был знак хорошего настроения.
Мартин и Март Хельме также показали точно такой же жест, когда вступали в должность.
Несмотря на то, что Центристская партия вчера отвергла коалицию EKRE, Мартин Хельме поднял руку в этом жесте, покидая правительство.