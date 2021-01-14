Чт, 14.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Несмотря на плохую ситуацию, Хельме демонстрирует хорошее настроение
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Несмотря на плохую ситуацию, Хельме демонстрирует хорошее настроение

Martin Helme näitamas "hea tuju märki" ametivande andmisel 2019. aastal ja oma viimasel pressikonverentsil valitsusliikmena aastal 2021.

ФОТО: Mihkel Maripuu, Tairo Lutter

Несмотря на развал коалиции, министр финансов Мартин Хельме (EKRE) продемонстрировал "жест хорошего настроения" на правительственной пресс-конференции, пишет Postimees.

Жест, который ассоциируется с правыми экстремистами, стал известен в Эстонии, когда Руубен Каалеп сделал его, принося присягу в Рийгикогу, а позже заверил, что это был знак хорошего настроения.

Мартин и Март Хельме также показали точно такой же жест, когда вступали в должность. 

Жест Мартина Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Жест Мартина Хельме. FOTO:

ФОТО: Mihkel Maripuu

Несмотря на то, что Центристская партия вчера отвергла коалицию EKRE, Мартин Хельме поднял руку в этом жесте, покидая правительство.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back