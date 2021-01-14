В Йыгева на тротуаре был найден труп мужчины с колотой раной
Поздним вечером 13 января в полицию поступило сообщение, что на улице Сууре в Йыгева на пешеходной дорожке был найден мужчина без сознания с колотой раной.
Поздним вечером 13 января в полицию поступило сообщение, что на улице Сууре в Йыгева на пешеходной дорожке был найден мужчина без сознания с колотой раной.
На месте медики начали реанимировать 53-летнего пострадавшего, однако его ранение было столь серьезным, что его не удалось спасти.
Вскоре полиция задержала 59-летнего подозреваемого. Обстоятельства случившегося выясняются.
На следующее утро после происшествия ничто не выдавало того, что на круговом перекрестке произошло кровопролитие. Выпавший ночью снег всё скрыл.
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