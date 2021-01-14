Чт, 14.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • В Йыгева на тротуаре был найден труп мужчины с колотой раной
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В Йыгева на тротуаре был найден труп мужчины с колотой раной

Фото с места происшествия.

ФОТО: Eili Arula

Поздним вечером 13 января в полицию поступило сообщение, что на улице Сууре в Йыгева на пешеходной дорожке был найден мужчина без сознания с колотой раной. 

На месте медики начали реанимировать 53-летнего пострадавшего, однако его ранение было столь серьезным, что его не удалось спасти. 

Вскоре полиция задержала 59-летнего подозреваемого. Обстоятельства случившегося выясняются. 

На следующее утро после происшествия ничто не выдавало того, что на круговом перекрестке произошло кровопролитие. Выпавший ночью снег всё скрыл. 

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