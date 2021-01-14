Чемпионат Эстонии по футболу стартует 5 марта и завершится 6 ноября

Первый тур начнется 5 марта, когда на стадионе "Спортлэнд Арена" в Таллинне встретятся действующий чемпион Эстонии "Флора" и вернувшийся в высшую лигу пярнуский "Вапрус".

6 марта программу стартового тура продолжат матчи "Нымме Калью" - "Тулевик", "Таммека" - "Транс" и "Левадия" - "Курессааре", а завершится первый тур 7 марта противостоянием между "Легионом" и "Пайде".

Поединки последнего, 36-го тура назначены на 6 ноября: по традиции в этот день все пять матчей начнутся в одно и то же время - в 13:00.

Всего в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу запланировано 180 поединков.

Официальный старт новому клубному футбольному сезону будет дан 28 февраля - в этот день "Флора" и "Пайде" разыграют на "Спортлэнд Арене" Суперкубок Эстонии.

Полный календарь на сезон 2021 можно посмотреть на официальном сайте ЭФС.