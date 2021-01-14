Эстония закупает еще 250 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech

Министр социальных дел Танель Кийк заявил на правительственной пресс-конференции в четверг, что правительство решило купить еще 250 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech - таким образом, Эстония закупит у этой компании в общей сложности более 950 000 доз, что позволит вакцинировать около полумиллиона жителей Эстонии.

Кийк сказал, что вакцинация идет все более быстрыми темпами, и, поскольку в ближайшем будущем в Эстонию должно поступить больше доз вакцины, темпы еще ускорятся.

По словам министра, цель государства - вакцинировать не менее 100 000 человек в первом квартале, к концу апреля должны быть вакцинированы группы риска, а с мая вакцина должна стать доступной для всех жителей Эстонии.