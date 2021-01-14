Фото ⟩ Обвал в ходе землекопных работ: человека засыпало землей
Сегодня в 12.21 спасателям сообщили, что в поселке Вахи в ходе землекопных работ мужчина оказался под землей, пишет Tartu Postimees.
Сегодня в 12.21 спасателям сообщили, что в поселке Вахи в ходе землекопных работ мужчина оказался под землей, пишет Tartu Postimees.
К счастью, его голову не засыпало и мужчину живым вытащили до приезда спасателей.
Спасатели вынесли пострадавшего из канавы и доставили до машины скорой помощи, которая увезла его в больницу. По оценке руководителя спасательных работа, часть канавы, где проходили работы, не была достаточно ограждена защитной стеной. Пациент сейчас находится в Клинике Тартуского университета под присмотром врачей.