Чт, 14.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Обвал в ходе землекопных работ: человека засыпало землей
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Обвал в ходе землекопных работ: человека засыпало землей

Обвал в Вахи.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Сегодня в 12.21 спасателям сообщили, что в поселке Вахи в ходе землекопных работ мужчина оказался под землей, пишет Tartu Postimees.

К счастью, его голову не засыпало и мужчину живым вытащили до приезда спасателей.

По первоначальной информации, часть канавы, где проходили работы, не была достаточно защищена.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Спасатели вынесли пострадавшего из канавы и доставили до машины скорой помощи, которая увезла его в больницу. По оценке руководителя спасательных работа, часть канавы, где проходили работы, не была достаточно ограждена защитной стеной. Пациент сейчас находится в Клинике Тартуского университета под присмотром врачей.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back