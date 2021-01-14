Цифровой евро может стать реальностью в течение пяти лет

"Потребуется много времени, чтобы обеспечить его безопасность, - заявила Лагард на веб-форуме, организованном Reuters. - Я надеюсь, что это займет не больше пяти лет".

Она отметила, что временные рамки трудно указать, поскольку "мы не знаем, куда приведет нас ускорение мира финансовых технологий".

"Банкноты по-прежнему останутся, - сказала Лагард, - но я думаю, что у нас будет цифровой евро".

"Нам необходимо отвечать на спрос Европы, а спрос у нас есть",- добавила глава ЕЦБ.

Согласно заявлению ЕЦБ, цифровой евро будет электронной формой денег центрального банка, доступной для всех граждан и фирм.

В октябре 2020 года ЕЦБ начал опрос общественного мнения относительно потенциального проекта по разработке цифрового евро. По словам Кристин Лагард, опрос, завершившийся только накануне, получил "самый высокий уровень ответов". Глава ЕЦБ отметила, что более 8000 человек вошли в систему и заполнили онлайн-анкеты.