Ратас: без коррупционного скандала коалиция сохранилась бы

«Если бы не было дела в отношении Центристской партии, я думаю, что эта коалиция сохранилась бы, - сказал лидер Центристской партии, премьер-министр Ратас на пресс-конференции правительства в четверг. - Я думаю, что фракция проголосовала бы за это [организацию референдума на тему брака]».

«Коалиция подала в отставку, потому что возникли подозрения, - сказал Ратас. - Я [из-за подозрения] не видел для себя возможности продолжать [в качестве главы правительства]».

«В человеческом плане мы доверяли друг другу и у нас были очень хорошие отношения», - добавил Ратас о сотрудничестве в коалиции.

Ратас отметил, что когда в отставку подает премьер-министр, в отставку подает и все правительство. «Если бы Юри Ратас был министром в правительстве, это можно было бы провести иначе», - сказал он.

Лидер EKRE и министр финансов Мартин Хельме назвал тему коррупции всего лишь предлогом. По его словам, коалиция распалась по той причине, что «Центристская партия не хотела, чтобы в Рийгикогу голосовали по референдуму».

Хельме добавил, что споры о проведении референдума длились в коалиции «с конца лета».

Ратас добавил, что в Центристской партии были и те, кто хотел дальнейшего существования прежней коалиции. «Вчера [в среду] существовал совершенно реальный вариант, что коалиция сохранится», - сказал Ратас. По его словам, в среду вечером собрание правления Центристской партии в расширенном составе решило приступить к переговорам по формированию новой правящей коалиции.