Из-за сильных холодов Eesti Energia запустила все теплоэлектростанции

По словам председателя правления оператора электростанций Enefit Power Андреса Вайнола, сейчас Нарвские электростанции работают с мощностью около 1050 мегаватт — они не работали со столь высокой мощностью около двух лет.

«Enefit Power не покрывает потребление по всей Эстонии, но несколько компенсирует высокую цену на электричество, обусловленную рыночным спросом», - отметил Вайнола и уточнил, что одну восьмую часть произведенной электроэнергии составляет энергия из возобновляемых источников, произведенная из отходов древесины.

При нынешней минусовой температуре воздуха потребление электроэнергии составляет в Эстонии днем 1400 мегаватт-часов, например, в четверг управляемое производство электроэнергии покрывает эту потребность примерно на 1050 мегаватт-часов, а ветропарки — менее чем на 100 мегаватт-часов. Остальное зависящая от импорта электроэнергии Эстония получает через международные смычки.

Из-за слабого ветра производство возобновляемой энергии является во всем регионе низким, это наряду с другими факторами — например, закрытием в Швеции атомного реактора Ringhals 1 — сократило предложение. В то же время, спрос вырос — прежде всего, из-за низкой температуры воздуха.