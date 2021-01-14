Из-за сильных холодов Eesti Energia запустила все теплоэлектростанции

По словам председателя правления оператора электростанций Enefit Power Андреса Вайнола, сейчас Нарвские электростанции работают с мощностью около 1050 мегаватт — они не работали со столь высокой мощностью около двух лет.
«Enefit Power не покрывает потребление по всей Эстонии, но несколько компенсирует высокую цену на электричество, обусловленную рыночным спросом», - отметил Вайнола и уточнил, что одну восьмую часть произведенной электроэнергии составляет энергия из возобновляемых источников, произведенная из отходов древесины.
При нынешней минусовой температуре воздуха потребление электроэнергии составляет в Эстонии днем 1400 мегаватт-часов, например, в четверг управляемое производство электроэнергии покрывает эту потребность примерно на 1050 мегаватт-часов, а ветропарки — менее чем на 100 мегаватт-часов. Остальное зависящая от импорта электроэнергии Эстония получает через международные смычки.
Из-за слабого ветра производство возобновляемой энергии является во всем регионе низким, это наряду с другими факторами — например, закрытием в Швеции атомного реактора Ringhals 1 — сократило предложение. В то же время, спрос вырос — прежде всего, из-за низкой температуры воздуха.
На бирже Nord Pool, где продавцы электроэнергии покупают ее для клиентов, в четверга цена достигает 120 евро за мегаватт-час, средняя цена за день составляет порядка 77 евро, что почти в полтора раза дороже, чем в прошлые дни.