По стопам Эстонии? ⟩ В Латвии рассмотрят поправки к Конституции о закреплении понятия семьи как союза мужчины и женщины

За передачу поправок комиссиям проголосовало 47 депутатов, против были 25.

Депутат национального объединения Янис Иесалниекс, поясняя поданные поправки, сослался на "общепринятую в обществе модель семьи".

"Нельзя игнорировать мнение большей части общества и вводить чужие обычаи и нравы", - сказал депутат.

Со своей стороны депутат "Для развития/За!" Мария Голубева заявила, что предложенные ВЛ-ТБ/ДННЛ поправки - это попытка разделить семьи на правильные и неправильные и призыв к дискриминации. Отнесение некоторых семей к низшему классу противоречит уважению к человеку и ценностям демократического государства, сказала депутат.

Как сообщалось ранее, нацобъединение подало в Сейм законопроект о внесении изменений в статью 110-ю Конституции, которые конституционно закрепляют понятие семьи, состоящей из женщины и мужчины.

По мнению партии, понятие семьи необходимо более четко определить в основном законе государства. Такая необходимость возникла после постановления Конституционного суда от 12 ноября 2020 года, которое в понятие семьи также включает семьи однополых партнеров и возлагает на государство обязанность защищать и поддерживать их. Партия считает, что это "произвольное толкование понятия семьи, которое не соответствует воле законодателя, выраженной в действующей редакции статьи 110-й Конституции, а также пониманию латвийским обществом того, что такое семья".